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بارو يناقش مع نظراء عرب الحاجة إلى “أفق دبلوماسي” للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني

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عقد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اجتماعا عبر الفيديو مع عدد من نظرائه العرب الأحد للبحث في “إحياء أفق دبلوماسي لإيجاد حلّ سياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، فإن بارو يهدف إلى “تنسيق العمل الدولي لصالح حلّ الدولتين، في سياق صعب للغاية”.

كثفت إسرائيل غاراتها الجوية والبرية على قطاع غزة منذ منتصف أيار/مايو بهدف معلن هو تدمير حماس، والسيطرة على القطاع الفلسطيني، وتحرير الرهائن الإسرائيليين.

وفي مواجهة الغضب الدولي المتزايد بسبب حظر إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس، بدأت حكومة بنيامين نتانياهو السماح للمساعدات بالتدفق على دفعات متقطعة منذ الاثنين.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي لنظرائه الأحد “على ضرورة ممارسة ضغوط منسّقة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتدفق هائل للمساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن في غزة”.

كذلك، ذكّر بأهداف مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في حزيران/يونيو المقبل والذي ترأسه فرنسا والسعودية بشكل مشترك.

وتطرق أيضا إلى التقدم المحرز في “الاعتراف بفلسطين”، والتطبيع مع إسرائيل، وإصلاحات السلطة الفلسطينية، فضلا عن “نزع سلاح حماس” وتوفير “ضمانات أمنية لإسرائيل”.

دلا/ح س/غ ر

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