باريس “تأسف بشدة” للحكم على صحافي فرنسي بالسجن في الجزائر (الخارجية)

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أعربت فرنسا عن “أسفها الشديد للحكم القاسي” الصادر بحق الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز في الجزائر، مؤكدة التزامها بحرية الصحافة دون الدعوة للافراج عنه في ضوء تفاقم الأزمة بين البلدين.

وتأتي إدانة الصحافي في قضية لم تكن معروفة من قبل، بينما ينتظر الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي يشكل احتجازه في الجزائر أحد عناصر الأزمة بين باريس والجزائر، الثلاثاء صدور الحكم في محاكمته في الاستئناف.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان نشر غداة كشف القضية من قبل منظمة مراسلون بلا حدود ومجموعة سو بريس التي يعمل لحسابها “تعرب فرنسا عن أسفها العميق للحكم القاسي بالسجن سبع سنوات الذي صدر بحق الصحافي الفرنسي كريستوف غليز”.

وقدّم غليز استئنافا الاثنين ضد الحكم، كما أكد محاميه صالح ابراهيمي لوكالة فرنس برس.

واوضح المحامي الذي اكد انه زار الصحافي في السجن “لقد قدمنا استئنافا” وستتم إعادة محاكمته لكن ليس قبل الدورة الجنائية المقبلة المقررة في تشرين الأول/اكتوبر.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين أنها تتابع “عن كثب” وضع الصحافي “منذ اعتقاله في الجزائر في أيار/مايو 2024” وأنها “قدمت له المساعدة والحماية القنصلية طوال فترة محاكمته”.

وأكدت أن “جميع الأجهزة المعنية لا تزال على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة له وهي على اتصال دائم به وبعائلته ومحاميه”.

وغليز صحافي مستقل متخصص في تغطية مباريات كرة القدم ومؤلف مشارك لكتاب عن “العبودية الحديثة” للاعبين الأفارقة الذين يهاجرون أملا في حياة أفضل.

يُعرف غليز بأنه “يعمل دائما دون دوافع سياسية خفية كما تُثبت تحقيقاته ومقابلاته”،بحسب ما صرّح فرانك أنيس مؤسس “سو بريس” لفرانس برس.

وأضاف أن هذه إدانة “ظالمة ولم يكن أحد ليتخيلها”.

كان كريستوف غليز توجه إلى الجزائر لإعداد تقرير عن أحد أكبر أندية البلاد، نادي شبيبة القبائل (JSK)، ومقره تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة.

اوقف في 28 أيار/مايو 2024، ووُضع تحت المراقبة القضائية 13 شهرا مع منعه من مغادرة البلاد، وحُكم عليه الأحد بتهمٍ أبرزها “تمجيد الإرهاب” و”حيازة منشورات لأغراض دعائية تضر بالمصلحة الوطنية” وفقا لمنظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية.

يتهمه القضاء بالتواصل مع أحد قادة شبيبة القبائل، وهو أيضا زعيم حركة تقرير مصير القبائل (MAK) التي صنفتها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية عام 2021.

ويرد مؤيدوه بأن اتصالا واحدا من أصل ثلاثة جرى بعد هذا التصنيف، وأن الدافع وراءه كان إعداد التقرير المتعلق بشبيبة القبائل.

– بذل كل الجهود –

وتأتي هذه الإدانة في ضوء أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر وفرنسا، قوة الاستعمار السابقة، مع طرد دبلوماسيين من الجانبين وتجميد كل أشكال التعاون، وخاصة في مجالي الهجرة والقضاء.

اندلع النزاع الصيف الماضي بعد أن اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخطة الحكم الذاتي “تحت سيادة المغرب” للصحراء الغربية، المنطقة المتنازع عليها منذ 50 عاما بين المغرب وانفصاليي جبهة البوليساريو، بدعم من الجزائر.

تفاقم الوضع باعتقال بوعلام صنصال منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة المساس بالوحدة الوطنية في تصريحات أدلى بها في فرنسا، حيث زعم أن الجزائر ورثت أراضٍ كانت تابعة للمغرب في ظل الاستعمار الفرنسي. وبعد حكم ابتدائي بالسجن خمس سنوات، من المتوقع أن تُصدر محكمة الاستئناف قرارها الثلاثاء.

في الربيع، استأنف البلدان المحادثات قبل أن يتفاقم الوضع ويتحول إلى أزمة دبلوماسية.

ووفقا لمصادر قضائية اتصلت بها فرانس برس في الجزائر الأحد، نُقل الصحافي مباشرة إلى سجن تيزي وزو بعد إدانته.

وصرح فرانك أنيس “من المهم بذل كل جهد بما في ذلك سياسيا ودبلوماسيا لتحقيق العدالة وعودة كريستوف إلى أقاربه وفريقه التحريري”.

دت/ليل/لين