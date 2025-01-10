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باكستان تستأنف رحلاتها الجوية المباشرة إلى أوروبا بعد حظر دام 4 سنوات

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استأنفت شركة الخطوط الجوية الباكستانية المملوكة من الدولة رحلاتها إلى أوروبا الجمعة برحلة إلى باريس، بعدما حُظرت من الأجواء الأوروبية لأكثر من أربع سنوات.

وانطلقت طائرة تابعة للشركة الباكستانية حوالي الساعة 12,40 بالتوقيت المحلي (07,40 بتوقيت غرينتش) من مطار إسلام آباد، لتصبح من جديد شركة الطيران الوحيدة التي تسيّر رحلات جوية بين باكستان والاتحاد الأوروبي. 

ومُنعت الشركة من دخول المجال الجوي الأوروبي والبريطاني في أيار/مايو 2020، بعد شهر من تحطم طائرة من طراز “إيرباص” تابعة لها في كراتشي كبرى مدن باكستان، مودية بحياة 97 شخصا. 

ووقع الحادث بسبب خطأ بشري ارتكبه الطيارون ومراقبو الحركة الجوية ما دفع إسلام آباد إلى الاعتراف بأن نحو 150 من طياريها يحملون رخص قيادة مزورة أو حصلوا عليها عن طريق الغش في الامتحانات. 

وقالت شومايلا رانا، وهي معلمة تبلغ 38 عاما وتقطن في ألمانيا “هذه أول مرة أسافر فيها على متن الخطوط الجوية الباكستانية الدولية”. 

وأضافت “أنا متوترة وقلقة جدا، ولكنني آمل أن تمضي الرحلة بسلام”.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفع الحظر عن الشركة.

وتعد فرنسا حاليا الوجهة الوحيدة التي أعلنت شركة الطيران الباكستانية التوجه إليها بينما ما زالت محظورة من السفر إلى بريطانيا والولايات المتحدة. 

وقالت الوكالة الأوروبية إنها “استعادت الثقة الكافية” في قدرات سلطات الطيران المدني الباكستانية.

وتعاني الخطوط الجوية الباكستانية التي توظف 7 آلاف شخص في إطار شركة تُعتبر ضخمة ولكن سيئة الإدارة، من اضطرابات منذ سنوات بسبب نقص التمويل الحكومي مع تراجع ميزانية باكستان. 

ومنذ أشهر، أعلنت السلطات الباكستانية أن شركة الطيران المثقلة بالديون ستخضع لخصخصة وشيكة، لكن انهار المشروع في تشرين الثاني/نوفمبر بعدما عرض المشتري مبلغا أقل بكثير من السعر المطلوب.

وتأمل الحكومة الباكستانية أن تؤدي إعادة تسيير الشركة رحلات إلى وجهات أوروبية، إلى تحسين إمكاناتها المالية.

ويتوقع المسؤولون في الشركة أن تفتح بريطانيا أجواءها أمام طياراتهم هذا العام أيضا. 

سجلت الخطوط الجوية الباكستانية خسائر بقيمة 270 مليون دولار في العام 2023 بحسب وسائل إعلام محلية، وبلغت ديونها حوالى 3 مليارات دولار، أي نحو خمسة أضعاف قيمة أصولها. 

وفي العام نفسه، ألغت الشركة عشرات الرحلات الداخلية والدولية بسبب عدم وجود أموال كافية لسداد فواتير الكيروسين.

تأسست الخطوط الجوية الباكستانية في العام 1955 مع تأميم الحكومة شركة طيران تجارية خاسرة. وشهدت نموا سريعا حتى تسعينات القرن العشرين.

إسل/س ح/ص ك

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