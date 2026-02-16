بايت دانس تتعهد تعزيز الحماية بعد اتهامات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

أعلنت شركة بايت دانس الصينية العملاقة للتكنولوجيا أنها تتخذ خطوات لتعزيز إجراءات الحماية الحالية بعدما اتهمت كبرى شركات هوليوود نموذجها الجديد للفيديوهات بتقنية الذكاء الاصطناعي، بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

فقد أنتج برنامج “سيدانس 2.0” (Seedance 2.0) الذي طورته شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، مشاهد تحاكي أسلوب أفلام هوليوود وانتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت، مثل مشاهد تظهر توم كروز وهو يتشاجر مع براد بيت، إضافة إلى عشرات المشاهد الأخرى لشخصيات واقعية من أفلام الأبطال الخارقين وألعاب الفيديو، بعضها حصد ملايين المشاهدات.

لكن جمعية صناعة الأفلام الأميركية (MPA) اتهمت الأسبوع الماضي شركة سيدانس بـ”الاستخدام غير المصرح به لأعمال محمية بحقوق الطبع والنشر الأميركية على نطاق واسع”.

وقال تشارلز ريفكين رئيس الجمعية التي تُُمثل شركات كبرى مثل ديزني ويونيفرسال ووارنر ونتفليكس، إن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد لشركة بايت دانس “يعمل بدون ضمانات فعّالة ضد انتهاك حقوق الملكية الفكرية” و”يجب إيقافه فورا”.

كما دانت نقابة الممثلين ساغ-أفترا (SAG-AFTRA) “الانتهاك الصارخ” والاستخدام غير المصرح به لأصوات وصور لأعضائها، والذي أتاحه برنامج سيدانس 2.0.

وأقرت شركة بايت دانس في بيان تلقته وكالة فرانس برس الأحد، بوجود مخاوف بشأن برنامج سيدانس 2.0 وأكدت احترامها لحقوق الملكية الفكرية.

وأضافت أنها تتخذ خطوات “لتعزيز إجراءات الحماية الحالية” لمنع “الاستخدام غير المصرح به للملكية الفكرية والصور من قبل المستخدمين”.

ويتوافر نموذج الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي حاليا كنسخة تجريبية محدودة في الصين فقط.

وأشادت شركة الاستشارات السويسرية سيتول ديجيتال سولوشنز (CTOL Digital Solutions) ببرنامج سيدانس 2.0 معتبرة أنه “أكثر نماذج توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي تطورا… متفوقا على برنامجي سورا 2 (Sora 2) من أوبن إيه آيه وفيو 3-1 (Veo 3.1) من غوغل في الاختبارات العملية”.

وتُعرف بايت دانس عالميا بكونها الشركة المطورة لتطبيق تيك توك، وهي رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين.

