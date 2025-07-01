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بدء فرض ضريبة 20 يورو على ركاب السفن السياحية في سانتوريني وميكونوس

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يدخل حيّز التنفيذ الثلاثاء قانون يفرض ضريبة قدرها 20 يورو لكل راكب على متن سفن الرحلات البحرية التي ترسو في سانتوريني وميكونوس، وهما من أكثر الجزر اليونانية استقطابا للسياح، على ما أكدت وزارة المال اليونانية لوكالة فرانس برس.

وقال ناطق باسم وزارة المال “عملا بالقانون، ستُطبق الضريبة في سانتوريني وميكونوس وجزر أخرى بدرجة أقل”.

وأقرّت اليونان هذا القانون في العام الفائت سعيا إلى تنظيم حركة السياح الذين يشكّل تدفقهم بكثافة على الجزر اليونانية ضغطا على بنيتها التحتية، كما هي حال سانتوريني وميكونوس الواقعتين ضمن أرخبيل سيكلاديز في بحر إيجه.

وتبلغ الضريبة 20 يورو لكل راكب خلال موسم الذروة، من الأول من حزيران/يونيو إلى 30 أيلول/سبتمبر، في جزيرتي ميكونوس وسانتوريني، و5 يورو في الجزر اليونانية الأخرى.

وينص القانون على أن تدفع شركات الرحلات البحرية هذه الضرائب، على أن تأخذها في الاعتبار في أسعار تذاكر الركاب.

وشهدت اليونان عام 2024 زيادة جديدة ملحوظة في عدد السياح الذي وصل إلى 40,7 مليونا، بزيادة قدرها 12,8 في المئة عما كان عليه عام 2023، وفقا للمصرف المركزي اليوناني.

ويشهد قطاع الرحلات البحرية ازدهارا كبيرا، إذ زادت إيراداته بنسبة 22,4 في المئة عام 2024.

وتقترب بعض الوجهات، كسانتوريني المشهورة بمشهد غروب الشمس، من حد التخمة.

مر/ب ح/جك

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