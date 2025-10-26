The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

برلمان جيبوتي يلغي مادة في الدستور لصالح ترشح الرئيس لولاية جديدة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أقرّت الجمعية الوطنية في جيبوتي بالإجماع الأحد إلغاء مادة في الدستور تحدد السن القصوى للمرشحين للرئاسة، بحسب ما أعلن رئيس الجمعية لوكالة فرانس برس، ما يفتح الباب أمام ولاية جديدة للرئيس إسماعيل عمر جيله الممسك بزمام السلطة منذ العام 1999.

وبموجب الدستور في هذا البلد العربي الصغير الواقع في القرن الإفريقي على البحر الأحمر، لا يمكن أن يتعدى عمر المرشحين للرئاسة سن الخامسة والسبعين.

وكان من شأن ذلك أن يحول دون ترشح الرئيس الحالي لولاية سادسة في الانتخابات المقررة في نيسان/أبريل 2026.

وصوّت جميع أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 65 على إلغاء هذا القيد، بحسب ما أفاد رئيس الجمعية ديليتا محمّد ديليتا لوكالة فرانس برس.

كانت جيبوتي مستعمرة فرنسية حتى نالت استقلالها عام 1977، وهي دولة مستقرة في محيط مضطرب، إذ تحدّها إريتريا وإثيوبيا والصومال، وتقع قبالة اليمن عند مدخل البحر الأحمر. ولا يزيد عدد سكانها على مليون نسمة.

وتضم جيبوتي قواعد عسكرية أميركية وفرنسية وصينية.

ديغ/خلص/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية