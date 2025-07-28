برنامج الأغذية: يجب زيادة المساعدات لمواجهة الظروف الشبيهة بالمجاعة في غزة

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من نضال المغربي وأوليفيا لو بويدفان

القاهرة/جنيف (رويترز) – قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إن هناك حاجة إلى تدفق ثابت لإمدادات المساعدات على مدى طويل لمواجهة أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، وذلك بعدما اضطرت إسرائيل إلى تخفيف القيود المفروضة على القطاع بسبب زيادة الضغوط عليها.

ونفذت إسرائيل عملية إنزال جوي وأعلنت في مطلع الأسبوع عن سلسلة من الإجراءات، من بينها وقف يومي للنشاط العسكري لأغراض إنسانية في ثلاث مناطق بغزة وفتح ممرات آمنة جديدة لقوافل المساعدات، بعد أن أثارت صور الأطفال الذين يتضورون جوعا قلق العالم.

وذكرت وزارة الصحة في غزة يوم الاثنين أن 14 شخصا على الأقل ماتوا من الجوع وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد من ماتوا بسبب الجوع إلى 147 شخصا، من بينهم 89 طفلا، معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية فقط.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه تم إرسال 60 شاحنة مساعدات إلى غزة لكن هذا العدد أقل من احتياجات سكان القطاع.

وقال سامر عبد الجابر المدير الإقليمي للبرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا لرويترز “60 شاحنة لا تكفي بالتأكيد، وبالتالي نهدف في الوقت الراهن إلى إدخال 100 شاحنة يوميا إلى غزة”.

وذكر البرنامج أن ما يقرب من 470 ألف شخص في غزة يعانون من ظروف تشبه المجاعة، وأن هناك 90 ألف امرأة وطفل بحاجة إلى علاجات غذائية متخصصة.

وأضاف عبد الجابر “لا يمكنني القول إننا سنتمكن حقا من تفادي المخاطر في غضون أسبوع، يجب أن تكون (المساعدات) مستمرة وبكميات كبيرة”.

* النهب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المساعدات ستستمر سواء كانت إسرائيل تتفاوض على وقف إطلاق النار أو تقاتل في غزة.

وذكر برنامج الأغذية العالمي إن لديه 170 ألف طن من المواد الغذائية خارج غزة، وهو ما يكفي لإطعام كل السكان لمدة ثلاثة أشهر، لكنه لا يزال بحاجة إلى الحصول على تصريح لإدخالها إلى القطاع.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوجات)، وهي وكالة تنسيق المساعدات العسكرية الإسرائيلية، إن الأمم المتحدة ومنظمات دولية وزعت محتويات أكثر من 120 شاحنة في غزة يوم الأحد.

وذكر شهود أن فلسطينيين يائسين ولصوصا مسلحين استولوا على بعض الشاحنات التي دخلت إلى غزة.

وقال عماد (58 عاما) الذي كان يمتلك مصنع أخشاب في مدينة غزة “إللي بيجي من المساعدات حاليا هادا للي عنده قوة وبيقدر يسابق عشان يوصل للمساعدات، إللي بيقدر يدفع الناس ويحصل له على كيس طحين ولا كرتونة، الفوضى لازم تنوقف ولازم يكون في حماية للشاحنات”.

ومن المتوقع تدفق المزيد من المساعدات اليوم. وقالت قطر في بيان إنها أرسلت 49 شاحنة وصلت إلى مصر في طريقها إلى غزة. وأنزلت الأردن والإمارات جوا إمدادات إلى غزة.

ومنعت إسرائيل المساعدات عن غزة منذ بداية مارس آذار، فيما وصفته بأنه وسيلة للضغط على حماس لتسليم عشرات الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم، وسمحت بدخول المساعدات في مايو أيار وفق قيود جديدة.

وتقول إسرائيل إنها تلتزم بالقانون الدولي، لكنها يجب عليها منع المسلحين من تحويل مسار المساعدات، وتحمل حماس مسؤولية معاناة سكان غزة.

وقال نتنياهو أمس الأحد “يجري تصوير إسرائيل كما لو أننا ننفذ حملة تجويع في غزة. يا لها من كذبة مكشوفة! لا توجد سياسة تجويع في غزة، ولا يوجد تجويع في غزة”.

وأضاف أنه مع الإجراءات الجديدة المعلنة، تقع على عاتق الأمم المتحدة مسؤولية إيصال المساعدات.

وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمس إن إسرائيل خففت على ما يبدو بعض القيود المفروضة على التنقلات.

وقال مسؤول كبير في برنامج الأغذية العالمي أمس إن الوكالة بحاجة إلى موافقات إسرائيلية سريعة لدخول شاحناتها إلى غزة حتى يتسنى لها الاستفادة من الهدن الإنسانية.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما اقتحم مقاتلون بقيادة حماس جنوب إسرائيل، في هجوم تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 251 رهينة واقتيادهم إلى غزة.

ووفقا لمسؤولي الصحة في غزة، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين عن مقتل ما يقرب من 60 ألف شخص في غزة، معظمهم من المدنيين. ودمرت الحرب معظم القطاع وشردت جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.

وانهارت محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة في الدوحة بين إسرائيل وحركة حماس، وتضاءلت احتمالات التوصل إلى اتفاق.