برنامج الأغذية يحصل على 7.9 مليون دولار بفضل وثيقة تأمين ضد الجفاف في سوريا

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(رويترز) – قال كبير مستشاري برنامج الأغذية العالمي لشؤون التمويل والتأمين ضد مخاطر الكوارث والمناخ إن الوكالة حصلت على مدفوعات بقيمة 7.9 مليون دولار عن وثيقة تأمين ضد الجفاف في سوريا طُورت بالتعاون مع شركات هاودن وهيسكوكس وسويس ري.

وأضاف ماثيو دوبرويل أن هذه الحالة تحدث مرة واحدة كل 50 عاما، وأوضح لخدمة (ذي إنشورار) الإخبارية التابعة لرويترز والمتخصصة في قطاع التأمين أن تفعيل الوثيقة استند إلى الظروف في ثلاث مناطق من البلاد.

وقال “اثنتان من هذه المناطق الثلاث استوفتا شروط تلقي التعويضات بنسبة 100 بالمئة، فيما بلغت النسبة في المنطقة الثالثة 80 بالمئة”.

توفر الوثيقة، التي أُعلن عنها في البداية في فبراير شباط، تغطية بقيمة 9.25 مليون دولار لتمويل جهود الإغاثة من الجفاف في سوريا. وقال دوبرويل إن فكرة تلك الوثيقة جاءت عندما كان برنامج الأغذية العالمي يتطلع إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل البلدان الهشة الواقعة خارج نطاق أربعة مجموعات إقليمية للمخاطر.

وقال جاريث ديفيز، رئيس قسم الحلول البارامترية في هاودن، إن سرعة دفع هذا التعويض تمثل جزءا أساسيا من إظهار قيمة هذا النوع من التغطية التأمينية.

وعندما أعلن منتدى تطوير التأمين عن تلك الوثيقة قال إنها ستساعد برنامج الأغذية العالمي على الاستجابة السريعة لموجات الجفاف لحماية مكاسب التنمية، “مما يحول دون لجوء الأسر الأكثر احتياجا إلى استراتيجيات التأقلم الحادة مثل تقليل وجبات الطعام أو التوقف عن تعليم الأطفال أو بيع الماشية والدواجن”.

وأضاف المنتدى أن الأوضاع السياسية غير المستقرة والأزمات المستمرة في دول مثل سوريا قد تؤدي إلى تفاقم آثار الصدمات المناخية.