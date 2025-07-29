بريطانيا تبدي استعدادا للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر

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لندن (رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بريطانيا‭‭‭ ‬‬‬مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول ما لم تتخذ إسرائيل عددا من الخطوات لتحسين حياة الفلسطينيين.

وفي حال اتخاذها القرار، ستكون بريطانيا ثاني قوة غربية دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تقدم على هذه الخطوة بعد أن أعلنت فرنسا الأسبوع الماضي عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية. ويعكس هذا التطور تزايد عزلة إسرائيل على الساحة الدولية بسبب سلوكها في حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة حيث تُواجه المنطقة كارثة إنسانية حادة في ظل ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 60 ألفا.

وقال ستارمر إن بريطانيا ستتخذ هذه الخطوة ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتوضح أنه لن يكون هناك ضم للضفة الغربية وتلتزم بعملية سلام طويلة الأمد تحقق “حل الدولتين” الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية تتعايش بسلام إلى جانب إسرائيل.

وأضاف ستارمر للصحفيين “يواجه الشعب الفلسطيني معاناة مروعة. نرى الآن في غزة، وبسبب النقص الكارثي في المساعدات، أطفالا يتضورون جوعا، أطفالا اشتد بهم الضعف لدرجة أنهم لا يستطيعون النهوض، صور ستظل عالقة في أذهاننا مدى الحياة. يجب أن تنتهي هذه المعاناة”.

وأوضح ستارمر أن حكومة ستُجري تقييما في سبتمبر أيلول حول “مدى التزام الأطراف (المعنية) بهذه الخطوات” قبل اتخاذ القرار النهائي الذي لن يكون لأحد الحق في الاعتراض عليه.

وكان ستارمر قد استدعى حكومته من العطلة الصيفية لمناقشة خطة سلام جديدة يجري العمل عليها بالتعاون مع زعماء أوروبيين آخرين، وكيفية تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.

وأعلنت الحكومات البريطانية المتعاقبة أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطينية عندما يحين الوقت المناسب، دون تحديد جدول زمني أو الشروط المطلوبة لذلك.

وفي ظل التحذيرات من أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة، طالب عدد متزايد من النواب في حزب العمال بزعامة ستارمر الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف زيادة الضغط على إسرائيل.

وبرزت القضية على السطح بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس أن فرنسا ستعترف بفلسطين كدولة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وقد قوبل الموقف الفرنسي بانتقادات حادة من إسرائيل والولايات المتحدة اللتين اعتبرتاه مكافأة لحركة حماس التي تدير قطاع غزة وشنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي أشعل شرارة الحرب الدائرة حاليا.

وكان ستارمر قد عبّر في بداية الحرب، حين كان وقتها زعيما للمعارضة، عن دعم كامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكن موقفه تحوّل على مر السنين إلى نهج أكثر صرامة تجاه إسرائيل، لا سيما منذ انتخابه رئيسا للوزراء قبل أكثر من عام.

وقررت حكومة ستارمر عدم متابعة الطعن الذي رفعته الحكومة السابقة على مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلّقت بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي الشهر الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما إيتامار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، بتهمة التحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)