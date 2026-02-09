بريطانيا تدعو إسرائيل إلى التراجع عن توسيع سيطرتها على الضفة الغربية

9 فبراير شباط (رويترز) – دعت بريطانيا اليوم الاثنين إسرائيل إلى التراجع عن قرار توسيع نطاق سيطرتها على الضفة الغربية، لتنضم بذلك إلى دول عربية من بينها السعودية والإمارات في انتقاد هذه الخطوة.

وقالت الحكومة البريطانية “تستنكر بريطانيا بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أمس توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية”.

ويقول منتقدون إن الخطوة التي اتخذتها إسرائيل لتسهيل توسيع المستوطنات وتوسيع نطاق صلاحياتها في الضفة الغربية تسير في اتجاه ضم أراض محتلة.

وأضافت الحكومة البريطانية “أي محاولة أحادية لتغيير الطابع الجغرافي أو السكاني لفلسطين أمر غير مقبول تماما، وسيتعارض مع القانون الدولي. ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات على الفور”.

