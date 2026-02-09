The Swiss voice in the world since 1935
بريطانيا تدعو إسرائيل إلى التراجع عن توسيع سيطرتها على الضفة الغربية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

9 فبراير شباط (رويترز) – دعت بريطانيا اليوم الاثنين إسرائيل إلى التراجع عن قرار توسيع نطاق سيطرتها على الضفة الغربية، لتنضم بذلك إلى دول عربية من بينها السعودية والإمارات في انتقاد هذه الخطوة.

وقالت الحكومة البريطانية “تستنكر بريطانيا بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أمس توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية”.

ويقول منتقدون إن الخطوة التي اتخذتها إسرائيل لتسهيل توسيع المستوطنات وتوسيع نطاق صلاحياتها في الضفة الغربية تسير في اتجاه ضم أراض محتلة.

وأضافت الحكومة البريطانية “أي محاولة أحادية لتغيير الطابع الجغرافي أو السكاني لفلسطين أمر غير مقبول تماما، وسيتعارض مع القانون الدولي. ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات على الفور”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

