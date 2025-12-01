بريطانيا توقف قرضا لمشروع غاز في موزمبيق

أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين أنها لن تُقدم قرضا لشركة توتال إنرجي لمشروع غاز في موزمبيق أوقفته المجموعة الفرنسية على خلفية هجوم جهادي.

ويأتي قرارها بحجب تمويل يصل إلى 1,15 مليار دولار لمشروع الغاز الطبيعي المُسال بعد أن أعلن تحالف بقيادة توتال إنرجي في تشرين الأول/أكتوبر رفع تعليق العمل الذي فُرض عام 2021 بسبب الهجوم العنيف.

وقال وزير الأعمال بيتر كايل في بيان “مع أن هذه القرارات ليست سهلة أبدا، إلا أن الحكومة تعتقد أن تمويل المملكة المتحدة لهذا المشروع لن يخدم مصالح بلدنا”.

واتخذت الوكالة البريطانية الحكومية لتمويل الصادرات القرار بوقف تمويل المشروع الذي كان يُنظر إليه في الأصل على أنه مفيد لبريطانيا.

تم إيقاف مشروع الغاز الطبيعي المُسال البالغة تكلفته 20 مليار دولار عقب هجوم جهادي دموي أودى بنحو 800 شخص.

ورفعت شركة توتال إنرجي حالة “القوة القاهرة” التي أعلنتها بعد الهجوم والحصار، وسعت للحصول على 4,5 مليار دولار بشكل تعويضات عن التكاليف المرتبطة بالتأخير، تغطيها حكومة موزمبيق.

وأعلنت الشركة التي تمتلك 26,5% من المشروع، أنها تأمل في استئناف الإنتاج في موقع الغاز عام 2029، رهنا بموافقة الدولة الإفريقية على خطة ميزانيتها الجديدة.

