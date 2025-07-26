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بريطانيا ماضية في خطة إسقاط مساعدات غذائية من الجو في غزة

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أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت محادثات مع نظيريه الفرنسي والألماني، واستعرض خطط بريطانيا لإيصال المساعدات إلى سكان غزة وإجلاء الأطفال المرضى والمصابين.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه “استعرض رئيس الوزراء كيف ستمضي بريطانيا قدما في خططها للتعاون مع شركاء مثل الأردن لإسقاط مساعدات غذائية جوا، وإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية”.

وخلال مكالمة هاتفية، ناقش ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس الوضع الإنساني في غزة، واتفقوا جميعا على أنه “مروّع”.

وأضاف البيان الصادر عن داونينغ ستريت: “اتفق القادة على ضرورة وضع خطط قوية لتحويل وقف إطلاق النار المطلوب بشكل عاجل إلى سلام دائم”.

وتابع البيان أنهم “ناقشوا عزمهم على العمل معا بشكل وثيق على خطة من شأنها تمهيد الطريق لحل طويل الأمد يحقق الأمن في المنطقة، واتفقوا على أنه بمجرد صياغة هذه الخطة، سيسعون إلى التعاون مع أطراف فاعلة أخرى، بما في ذلك من داخل المنطقة، لدفع هذه الخطة إلى الأمام”.

تأتي هذه المحادثات بعد يوم واحد من توجيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادات حادة للمجتمع الدولي لتجاهله المجاعة الواسعة النطاق في قطاع غزة، واصفا إياها بأنها “أزمة أخلاقية تشكل تحديا للضمير العالمي”.

وكانت منظمات إغاثة حذّرت من ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في قطاع غزة الذي أحكمت إسرائيل حصاره ومنعت إدخال المساعدات إليه في آذار/مارس في خضم حربها مع حركة حماس. 

وفي أواخر أيار/مايو، سمحت بدخول المساعدات التي توزعها “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، التي رفضت وكالات الأمم المتحدة التعامل معها.

هار/ماش/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية