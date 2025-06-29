بريطانيا مُطالَبة بالعمل لإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين تعسّفيا في الخارج

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تستعدّ المملكة المتحدة، المدعوّة إلى بذل مزيد من الجهود لتأمين إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين تعسّفيا في الخارج، إلى اتباع نهج الولايات المتحدة عبر تعيين مبعوث مسؤول عن متابعة هذا الملف.

والقضيتان الأكثر شهرة في هذا المجال هما تلك التي تتعلّق بالناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح المسجون في مصر، وقضية قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي وهو أيضا مواطن بريطاني محتجز في هونغ كونغ.

وتؤكد وزارة الخارجية البريطانية أنّها تواصل ممارسة ضغوط لإطلاق سراحهما، غير أنّ أقارب هذين المعتقلَين ومنظمات حقوق الإنسان يتهمون السلطات بعدم الاستعجال وبغياب الشفافية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس إنّ “الحكومة ملتزمة في تعزيز دعمها للمواطنين البريطانيين، خصوصا عبر تعيين مبعوث جديد”.

من جانبه، أوضح وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط هايميش فالكونر، أنّه سيتمّ تعيين هذا المبعوث الخاص بعمليات الاعتقال “المعقّدة”، “قبل الصيف”.

– “الشيء الأكثر بديهية” –

لم تقدّم الحكومة تفاصيل أخرى بشأن هذا المنصب، لكنّه قد يكون مماثلا لمنصب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن الذي تمّ إنشاؤه في الولايات المتحدة في العام 2015.

ولكن على النقيض من واشنطن، فإنّ لندن لا تُجري عمليات تبادل للسجناء.

وترى الأستاذة كارلا فيرستمان الخبيرة في مجال الاحتجاز التعسّفي في مركز حقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة إسيكس، أنّ مثل هذا التعيين هو “الشيء الأكثر بديهية الذي يجب على المملكة المتحدة القيام به”.

وتضيف لفرانس برس “عندما تتعامل مع شخص أعلى مستوى، فإنّ هذا يفرض عليك نوعا من الاحترام”.

أوقفت السلطات المصرية عبد الفتاح الناشط المؤيد للديموقراطية وحقوق الإنسان، في أيلول/سبتمبر 2019 وحُكم عليه عام 2021 بالسجن خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بعد إعادة نشر منشور على فيسبوك حول وحشية الشرطة.

ولا يزال مسجونا رغم إضرابه عن الطعام، الأمر الذي تقوم به والدته أيضا، ورغم تصريحات من لندن أكدت ممارسة ضغوط “على أعلى مستوى في الحكومة المصرية” من أجل إطلاق سراحه.

وقالت شقيقته سناء سويف لفرانس برس، إنّ تعيين مبعوث خاص سيسمح بـ”متابعة حقيقية” وتنسيق أفضل على مستوى الحكومة من أجل إطلاق سراح المعتقلين.

– “استراتيجية واضحة” –

من جهة أخرى، دعت سويف الحكومة البريطانية إلى مراجعة نصائحها المتعلّقة بالسفر إلى مصر، وهو الطلب الذي أعرب عنه أيضا أعضاء البرلمان مقترحين فرض عقوبات على مسؤولين مصريين.

ومؤخرا، قال العضو المحافظ في مجلس اللوردات غي بلاك أمام أعضاء المجلس “أليس واضحا أنّ الكلمات لم تعد كافية؟”.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة البريطانية إلى وضع “استراتيجية واضحة” لدعم البريطانيين المحتجزين تعسّفيا، خصوصا من خلال اشتراط حضور ممثلين بريطانيين في المحاكمات.

وكانت الحكومة العمالية التي تولّت السلطة في تموز/يوليو 2024، قد التزمت خلال الحملة الانتخابية بتقديم “حق جديد في المساعدة القنصلية في حال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان”.

– تحرّك سريع –

كذلك، أعربت منظمة العفو الدولية عن أملها في أن تطالب الحكومة بإطلاق سراح الأشخاص المعنيين “على الفور”.

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنّ لندن انتظرت ثلاث سنوات قبل أن تطالب علنا بإطلاق سراح جيمي لاي.

وقال ابنه سيباستيان إنّ هذا التأخير “يبعث برسالة خاطئة إلى الدول الاستبدادية”.

من جابنه، قال إيليد ماكفرسون من منظمة العفو الدولية لفرانس برس، “كلّما تحرّكت الحكومة بشكل أسرع بعد عملية الاعتقال، ازدادت الفرصة لتأمين إطلاق السراح”.

في تشرين الثاني/نوفمبر، أُلقي القبض في الهند على جاغتار سينغ جوهال وهو مدوّن اسكتلندي ينتمي إلى السيخ.

ولم تتم إدانته بارتكاب أي جريمة، كما تمّت تبرئته من إحدى التهم التسعة الموجّهة إليه في آذار/مارس الماضي.

وقالت وزارة الخارجية، إنّ وزير الخارجية ديفيد لامي “يواصل التعبير عن مخاوفه” للحكومة الهندية “في كل فرصة مناسبة”.

مع ذلك، تحديد شقيق المدون غوربريت سينغ جوهال عن نقص الشفافية. وقال لفرانس برس “لا نعرف به في الحقيقة ما يُقال”. وأكد أنّ تعيين مبعوث، سيكون “أمرا جيدا”، مضيفا “لن نعرف بالضبط ما يعنيه ذلك”، إلى أن يتم شغل هذا المنصب رسميا.

بده/ناش/ص ك