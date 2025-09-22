بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال تعترف رسميا بدولة فلسطين

أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الأحد الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وذلك عشية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ما يشكّل تحولا تاريخيا في سياسة هذه الدول الحليفة تقليديا لإسرائيل، ويأتي بعد نحو عامين على اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأثارت الخطوة انتقادات حادة في إسرائيل حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأحد إنه “لن تكون هناك دولة فلسطينية”، وذلك في رسالة بالفيديو موجّهة إلى قادة بريطانيا وأستراليا وكندا، بعدما تعهّد في وقت سابق الأحد خوض مواجهة في الأمم المتحدة، معتبرا أن إقامة دولة فلسطينية يهدد وجود الدولة العبرية.

من جهته، رحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بهذه الخطوة التي وصفتها حركة حماس بأنه “انتصار للحق الفلسطيني”.

ووصفت الولايات المتحدة الأحد الخطوة بأنها “استعراضية”، حيث قال متحدث باسم الخارجية الأميركية لم يكشف عن هويته “”لا يزال تركيزنا منصبا على الدبلوماسية الجادة”.

في كلمة مصورة، أعلن رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، معتبرا أن ذلك هو “لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين”.

وفي وقت متزامن، صدر إعلان مماثل من رئيس الحكومة الكندية مارك كارني ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي. أما اعتراف البرتغال فجاء في وقت لاحق.

وقال كارني إنّ بلاده “تعرض العمل في شراكة لتحقيق الوعد بمستقبل سلمي لدولة فلسطين ودولة إسرائيل”، مشيرا إلى أنّها “ترى هذا الإجراء جزءا من جهد دولي متضافر للحفاظ على إمكانية حل الدولتين”.

ورأى ألبانيزي أنّ الاعتراف بدولة فلسطين يعكس “التزام أستراليا الطويل الأمد بحل الدولتين الذي كان دائما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.

ومساء الأحد، أعلنت البرتغال اعترافها بدولة فلسطين. وقال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل في تصريح لصحافيين في نيويورك “إن الاعتراف بدولة فلسطين هو تنفيذ لسياسة أساسية وثابتة وتحظى بقبول واسع”.

وأضاف أن “البرتغال تدعو الى حل الدولتين كسبيل وحيد نحو سلام دائم وعادل، سلام يعزز التعايش والعلاقات السلمية بين إسرائيل وفلسطين”.

ويأتي اعتراف هذه الدول عشية بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تعقد على هامشها قمة برئاسة فرنسا والسعودية للنظر في مستقبل حل الدولتين، يتوقع أن تؤكد خلالها دول عدة تتقدمها فرنسا، اعترافها بدولة فلسطين.

والأحد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تشترط الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة لإقامة سفارة في فلسطين.

ولدى فرنسا قنصلية عامة في القدس تتولى تمثيلها أيضا لدى السلطة الفلسطينية. وتقع السفارة الفرنسية في إسرائيل في تل أبيب.

– “لن تقام دولة فلسطينية” –

وكانت دول غربية أعربت منذ أسابيع عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، في ظل تدهور الأوضاع الانسانية في قطاع غزة حيث تخوض إسرائيل حربا منذ هجوم حماس على جنوب الدولة العربية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأعلنت الأمم المتحدة في آب/أغسطس رسميا المجاعة في غزة.

ويأتي الاعتراف بموازاة تكثيف إسرائيل هجومها وتوسيع عملياتها البرية الهادفة للسيطرة على مدينة غزة.

وأثار اعتراف دول غربية بدولة فلسطين، غضب الدولة العبرية.

وقال نتانياهو متوجّها إلى قادة بريطانيا وأستراليا وكندا “أنتم تمنحون مكافأة كبيرة للإرهاب”، وتابع “ولدي رسالة أخرى لكم: هذا الأمر لن يحدث. لن تقام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن”.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي “مدى سنوات منعت قيام هذه الدولة الإرهابية على الرغم من ضغوط هائلة مورست، سواء داخل البلاد أو على المستوى الدولي”، وأضاف “لقد ضاعفنا عدد المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وسنستمر في هذا المسار”.

من جانبه، دعا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الأحد إلى “اتخاذ خطوات فورية مضادة (تتمثل) بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة)، وتفكيك السلطة الفلسطينية”.

وقال “أعتزم تقديم مقترح لفرض السيادة في جلسة الحكومة المقبلة”.

بدورها ندّدت الخارجية الإسرائيلية بالاعتراف “الأحادي”، وقالت في بيان “ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإعلان الأحادي عن الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى… هذا الإعلان لا يعزز السلام، بل على العكس، يزعزع استقرار المنطقة بشكل إضافي ويقوّض فرص التوصل إلى حل سلمي في المستقبل”.

واعتبر الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ الاحد أن اعتراف دول غربية بدولة فلسطين هو “يوم حزين لمن يسعون الى سلام حقيقي”، معتبرا أن “هذا الأمر لن يساعد أي فلسطيني، لن يحرر أي رهينة، وهذا الامر لن يساعدنا في التوصل الى اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

– “خطوة ضرورية” –

في المقابل، قال عباس في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إن الاعتراف يشكّل “خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية”.

ورحب قيادي في حركة حماس الأحد باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا بدولة فلسطين، معتبرا أنه “انتصار للحق الفلسطيني”.

وقال محمود مرداوي لوكالة فرانس برس إن هذه “التطورات تمثل انتصاراً للحق الفلسطيني وعدالة قضيتنا، ورسالة واضحة أن الاحتلال مهما تمادى في جرائمه لن يتمكن من طمس حقوقنا الوطنية”.

وكان ستارمر أعلن في تموز/يوليو أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية إذا لم تتخذ إسرائيل “خطوات جوهرية” من ضمنها وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

والأحد، قال نائبه ديفيد لامي لشبكة “سكاي نيوز”، إنّه منذ ذلك الحين “في ظل الهجوم (الإسرائيلي) على قطر، تحطّمت فكرة وقف إطلاق النار في هذه المرحلة، والتوقعات قاتمة”.

وتابع “كنّا واضحين للغاية: حماس منظمة إرهابية ولا يمكن أن يكون هناك أي دور لحماس… التي يجب أن تطلق سراح الرهائن الإسرائيليين”.

وقال لامي الذي سيمثل المملكة المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن “الاعتراف بدولة فلسطينية هو نتيجة التوسع الخطير الذي نشهده في الضفة الغربية والنية والمؤشرات التي نلمسها إلى بناء مثلا المشروع +إي1+ الذي سيقوض بصورة خطيرة فرص حل الدولتين”، على ما أوردت وكالة “برس أسوسييشن” الأحد.

ويقضي المشروع الاستيطاني في المنطقة المعروفة باسم “إي 1” ببناء 3400 وحدة سكنية ونددت به الأمم المتحدة إذ قد يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

واضاف لامي “علينا أن نبقي على إمكانية حل الدولتين المهدد حاليا، ليس بفعل (الحرب) في غزة فحسب، بل كذلك مع أعمال العنف وتوسع الاستيطان” في الضفة الغربية.

ووفق استطلاع نُشر الجمعة، أعرب 44 في المئة من البريطانيين عن تأييدهم لاعتراف بلادهم بدولة فلسطين.

في الإجمال، تعترف ما لا يقل عن 145 دولة من أصل الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين التي أعلنتها “منظمة التحرير” عام 1988.

وكانت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة اتهمت إسرائيل الثلاثاء بارتكاب “إبادة جماعية” في القطاع المحاصر والمدمّر.

وأسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1219 شخصا معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.

وقتل في قطاع غزة منذ بدء الحرب 65283 شخصا معظمهم من المدنيين، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

