بعد غارة بيروت.. نتنياهو يقول “لا حصانة” للمسلحين

القدس/بيروت 7 مايو أيار (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إنه “لا حصانة” لأعداء إسرائيل، وذلك بعد يوم من استهداف الجيش الإسرائيلي قائدا في جماعة حزب الله اللبنانية في أول غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ إعلان وقف إطلاق النار الشهر الماضي.

وأعلنت إسرائيل أن الهجوم أسفر عن مقتل قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

ولم يصدر حزب الله، الذي يسيطر على الضاحية الجنوبية لبيروت، أي بيان حتى الآن بشأن الغارة الجوية أو مصير القائد.

وقال نتنياهو في بيان “يبدو أنه قرأ في الصحافة أن لديه حصانة في بيروت. لقد قرأ ذلك، ولكن هذا لن يحدث بعد الآن”.

وتجددت الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من مارس آذار عندما أطلق الحزب الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ردا على تعرض إيران لهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك.

وتزيد الغارة الجوية أمس الأربعاء الضغوط التي تهدد وقف إطلاق النار في لبنان، والذي حدث بالتزامن مع هدنة في الحرب الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، حيث يُعد وقف الضربات الإسرائيلية في لبنان مطلبا إيرانيا رئيسيا في مفاوضات طهران مع واشنطن.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 أبريل نيسان عن وقف لإطلاق النار في لبنان، مما أدى إلى انخفاض حدة الأعمال القتالية إذ لم يتعرض محيط بيروت لقصف إسرائيلي منذ أسابيع قبل هجوم الأربعاء.

لكن الطرفين استمرا في تبادل الضربات في الجنوب، حيث أعلنت إسرائيل منطقة أمنية من جانب واحد.

وقال نتنياهو إن قائد حزب الله، الذي عرّفه الجيش الإسرائيلي باسم أحمد علي بلوط، “ظن أن بمقدوره الاستمرار في توجيه الاعتداءات ضد قواتنا وبلداتنا من مقره الإرهابي السري في بيروت”.

وأضاف “أقول لأعدائنا بأوضح صورة ممكنة: لا حصانة لأي مخرب”.

* رئيس الوزراء اللبناني: من السابق لأوانه عقد اجتماع رفيع المستوى

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من 2700 شخص لاقوا حتفهم في الحرب الدائرة منذ الثاني من مارس آذار. ونزح أكثر من 1.2 مليون لبناني من منازلهم، معظمهم من الجنوب.

وذكرت إسرائيل أن 17 جنديا قتلوا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى مدنيين اثنين في شمال إسرائيل.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 11 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية استهدفت ثلاث مناطق متفرقة في جنوب لبنان أمس الأربعاء.

وأعلن حزب الله تنفيذ 17 عملية ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أمس الأربعاء، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف أكثر من 15 موقعا تابعا للجماعة في الجنوب في اليوم نفسه.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ الثاني من مارس آذار.

ويؤكد حزب الله حقه في مقاومة القوات الإسرائيلية التي تحتل الجنوب.

وأنشأت إسرائيل منطقة أمنية أعلنتها من جانب واحد تمتد لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، قائلة إنها تهدف إلى حماية شمال إسرائيل من مقاتلي حزب الله المتمركزين في المناطق المدنية.

وفي البداية، جرى الإعلان عن وقف لإطلاق النار في لبنان لمدة عشرة أيام، ثم مُدد لثلاثة أسابيع إضافية خلال اجتماع بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى واشنطن، استضافه ترامب في المكتب البيضاوي.

ويعارض حزب الله بشدة هذه الاتصالات، مما يعكس انقساما بين الجماعة ومعارضيها في لبنان.

وأبدى ترامب تطلعه لاستضافة نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون في المستقبل القريب، وقال إنه يرى “فرصة كبيرة” لتوصل الطرفين إلى اتفاق سلام هذا العام.

لكن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام صرح أمس الأربعاء بأنه من السابق لأوانه الحديث عن أي اجتماع رفيع المستوى بين لبنان وإسرائيل، وأن “تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تعقد في واشنطن”.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب ومنة علاء الدين من القاهرة وليلى بسام من بيروت – إعداد مروة سلام وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )