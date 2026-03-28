بغداد تأمر بتحقيق عقب استهداف مسيرة لمنزل رئيس إقليم كردستان

28 مارس آذار (رويترز) – ذكرت مصادر أمنية أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق في وقت مبكر من اليوم السبت، في واقعة تأتي في ظل استمرار تصاعد التوتر في أنحاء شمال العراق.

وأضافت المصادر أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة لمقاتلي البشمركة في دهوك.

وتأتي هذه الضربات وسط تصاعد الهجمات على كل من الفصائل الموالية لإيران والقوات الكردية، مع امتداد الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران إلى العراق، مما أدى إلى انخراط عدد من الجماعات المسلحة ووضع ضغوطا على مساعي بغداد لاحتواء تداعيات الأزمة.

وندد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالهجوم على منزل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع بارزاني. وأضاف البيان أن السوداني أمر بتشكيل فريق أمني وفني مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للتحقيق في الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.

وتستهدف غارات جوية مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي، وهي المظلة الجامعة للفصائل الشيعية المدعومة من إيران، كما تستهدف غارات قوات البشمركة الكردية في إقليم كردستان العراق، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

واتهم الجيش العراقي الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ بعض الغارات الجوية على قوات الحشد الشعبي. كما شنت جماعات مسلحة مدعومة من طهران هجمات على قواعد أمريكية في العراق والسفارة الأمريكية.

(تغطية صحفية جيداء طه – إعداد رحاب علاء وحسن عمار للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)