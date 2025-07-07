بكين: دول بريكس لا تسعى إلى المواجهة بشان الرسوم الجمركية

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أعلنت بكين الإثنين أن دول بريكس لا تسعى إلى “المواجهة”، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامس بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على البلدان التي تتبنى سياسات مجموعة الدول الناشئة الكبرى الـ11.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ “في ما يتعلق بفرض رسوم جمركية، لطالما أكدت الصين موقفها القاضي بأن الحروب التجارية والجمركية لا رابح فيها، وأن الحمائية لا تسمح بالتقدم”.

وأعلن ترامب الإثنين أنه سيوجه أولى الرسائل إلى عدة دول لحضها إما للتوصل إلى اتفاق تجاري أو مواجهة فرض رسوم باهظة على سلعها، قبل بضعة أيام من انتهاء المهلة المحددة للشركاء التجاريين من أجل إبرام اتفاق.

وكان ترامب أفاد الأحد بأنه سيوجه سلسلة أولى من الرسائل إلى 15 دولة، محذرا بأن الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة ستعود إلى المستويات العالية التي حددها في نيسان/أبريل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع هذه الدول.

كذلك، هدد دول بريكس الأحد وكتب على منصته “تروث سوشال” أن “أي دولة تصطف مع سياسات مجموعة بريكس المعادية لأميركا سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 10%. ولن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة”.

وتُمثل دول بريكس الـ11، وبينها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، حوالى نصف سكان العالم و40% من الناتج الاقتصادي العالمي.

وتوسعت المجموعة التي أنشئت عام 2009 لتكون قوة مقابلة للغرب تعيد موازنة النظام العالمي لصالح “الجنوب العالمي”، إذ انضمت إليها منذ عام 2023 السعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإيران، ثم إندونيسيا.

ووصفت بكين الإثنين التكتل بأنه “منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية”.

وقالت ماو إن دول بريكس “تدعو إلى الانفتاح والضم والتعاون الذي يكون الجميع فيها رابحا”، مؤكدة أن المجموعة “لا تعمد إلى المواجهة بين المعسكرات ولا تستهدف أي بلد”.

بفك/دص/غ ر