بكين تحضّ واشنطن على إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية بعد قرار المحكمة العليا

حضّت الصين الولايات المتحدة الاثنين على إلغاء التعرفات الجمركية الأحادية التي أعلنها دونالد ترامب بعد إبطال المحكمة العليا الأميركية قسما كبيرا من الرسوم التي فرضها منذ عودته إلى الرئاسة.

وأصدرت المحكمة العليا الجمعة حكما بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة يقضي بأن ترامب لا يملك سلطة فرض تعرفات جمركية بموجب قانون صدر عام 1977 واستند إليه يسمح نظريا للسلطة التنفيذية بالتصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في ظل “حالة طوارئ اقتصادية”، ما أدى إلى زعزعة التجارة العالمية.

ورد ترامب بإعلانه أولا فرض رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 10% على الواردات بموجب سلطة قانونية مختلفة، قبل أن يرفعها إلى 15% السبت.

وقالت وزارة التجارة في بيان “تحضّ الصين الولايات المتحدة على إلغاء إجراءاتها الجمركية الأحادية على شركائها التجاريين”، مشيرة إلى أنها تجري “تقييما شاملا” لتأثير حكم المحكمة.

ومن المقرر أن يدخل الأمر حيز التنفيذ في 24 شباط/فبراير لمدة 150 يوما، مع استثناءات قطاعية تشمل خصوصا صناعة الأدوية وكذلك السلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاق التجارة الحرة مع المكسيك وكندا.

وأضافت وزارة الخارجية الصينية “تخطط الولايات المتحدة حاليا لاتخاذ تدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية للحفاظ على زيادة الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين. ستواصل الصين إيلاء اهتمام بالغ لهذا الأمر وحماية مصالحها بحزم”.

وأعلنت دول عدة أنها تدرس قرار المحكمة العليا الأميركية والإعلانات اللاحقة التي أصدرها ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وصرح الممثل التجاري الأميركي جيميسن غرير لوسائل إعلام أميركية الأحد أن الاتفاقات التجارية التي أبرمتها البلاد مع الصين والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين ستبقى سارية المفعول رغم الحكم.

ميا-دهو/الح