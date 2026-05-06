بكين تطالب بوقف “كامل” وفوري للحرب في الشرق الأوسط

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأربعاء إلى وقف “كامل” لإطلاق النار في الشرق الأوسط، وحثّ الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز “في أسرع وقت ممكن”، وذلك خلال محادثات أجراها في بكين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وبحسب بيان لمكتبه، قال وانغ يي “تعتبر الصين أنّه يجب التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بدون تأخير، وترى أن استئناف الهجمات أمر غير مقبول مطلقا، وأن مواصلة التفاوض خطوة أساسية”.

وأضاف يي “تأمل الصين أن تستجيب الأطراف المعنية بأسرع وقت ممكن للنداء العاجل من المجتمع الدولي” من أجل استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بشكل آمن وطبيعي.

وتابع “في ما يتعلق بالملف النووي، ترحب الصين بالتزام إيران عدم تطوير أسلحة نووية، مع اعترافها بحق إيران المشروع في استخدام النووي للأغراض المدنية”.

وتتأثر الصين بشكل مباشر بوقف الملاحة في المضيق، إذ إن أكثر من نصف وارداتها من النفط الخام المنقول بحرا تأتي من الشرق الأوسط وتمر في معظمها عبره، وفق شركة “كيبلر” للتحليل.

وانخرطت بكين بشكل غير لافت ولكن فعّال في الجهود الرامية إلى حلّ الأزمة. ويُنسب إلى دبلوماسيتها أنها أدّت دورا مهما في وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وقال يي “ستبذل الصين مزيدا من الجهود لتخفيف التوترات وإنهاء النزاع، وستواصل دعم محادثات السلام، وستؤدي دورا أكبر في استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

