بلدية دبي تنجز مبادرة فنية لتجميل 70 وحدة من أصول البنية التحتية على شارع الشيخ زايد
أعلنت بلدية دبي إنجاز مبادرة فنية جديدة استهدفت تجميل 70 وحدة من أصول البنية التحتية الممتدة على طول شارع الشيخ زايد من مركز دبي التجاري العالمي وحتى مدينة دبي للإعلام، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.
وتعتمد المبادرة على تنفيذ أعمال فنية من تصميم الفنانة الإماراتية “هند خالد”، وذلك في إطار مشروع يعزز حضور الفن المحلي في الفضاء العام، ويحوّل العناصر الخدمية والبنية التحتية إلى مكونات جمالية تنسجم مع المشهد الحضري لدبي ويعزز من جاذبيتها، بحسب الوكالة الإماراتية.
وتأتي المبادرة “انسجاماً مع رؤية دبي في تطوير بيئة حضرية متكاملة تجمع بين الابتكار والجمال والاستدامة، وتعكس حرصها المستمر على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز المشهد البصري بما يواكب مكانتها العالمية كمدينة رائدة في التصميم الحضري”، على ما أفادت الوكالة الرسمية.
