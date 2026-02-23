The Swiss voice in the world since 1935
بلدية دبي تنجز مبادرة فنية لتجميل 70 وحدة من أصول البنية التحتية على شارع الشيخ زايد

أعلنت بلدية دبي إنجاز مبادرة فنية جديدة استهدفت تجميل 70 وحدة من أصول البنية التحتية الممتدة على طول شارع الشيخ زايد من مركز دبي التجاري العالمي وحتى مدينة دبي للإعلام، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ أعمال فنية من تصميم الفنانة الإماراتية “هند خالد”، وذلك في إطار مشروع يعزز حضور الفن المحلي في الفضاء العام، ويحوّل العناصر الخدمية والبنية التحتية إلى مكونات جمالية تنسجم مع المشهد الحضري لدبي ويعزز من جاذبيتها، بحسب الوكالة الإماراتية.

وتأتي المبادرة “انسجاماً مع رؤية دبي في تطوير بيئة حضرية متكاملة تجمع بين الابتكار والجمال والاستدامة، وتعكس حرصها المستمر على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز المشهد البصري بما يواكب مكانتها العالمية كمدينة رائدة في التصميم الحضري”، على ما أفادت الوكالة الرسمية.

هت/دص

