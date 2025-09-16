بلغاريا تعتقل مالك سفينة روسيا على صلة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020

reuters_tickers

3دقائق

صوفيا (رويترز) – قالت وسائل إعلام بلغارية يوم الثلاثاء إن الشرطة ألقت القبض على مالك سفينة جلبت المواد التي انفجرت بمرفأ بيروت في أغسطس آب 2020 مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وذكرت الإذاعة الوطنية البلغارية ووسائل إعلام أخرى أن الشرطة ألقت القبض على إيجور جريتشكين، وهو رجل أعمال روسي مقيم في قبرص، وربما يتم تسليمه إلى لبنان للتحقيق في دوره بالانفجار.

ولم تعلق السلطات في بلغاريا على الأمر، لكن مكتب المدعي العام البلغاري قال في بيان يوم الثلاثاء إنه احتجز رجلا يحمل الجنسيتين القبرصية والروسية يبدأ اسمه بالحرفين (إ) و(ج) “بغرض تسليمه” إلى لبنان.

وجاء في البيان أن محكمة مدينة صوفيا قضت باحتجاز الرجل لمدة تصل إلى 40 يوما.

وأضاف المكتب في البيان “يتعين على السلطات اللبنانية المختصة تقديم طلب التسليم والوثائق المرفقة به لمكتب المدعي العام خلال فترة الاحتجاز المؤقت”.

ولم يرد وزير العدل اللبناني عادل نصار على طلبات للتعليق.

ووضعت الشرطة الدولية (الإنتربول) جريتشكين على قائمة المطلوبين بناء على طلب السلطات القضائية اللبنانية في عام 2020.

ومر التحقيق الذي يجريه لبنان لمعرفة أسباب الانفجار وما إذا كان هناك إهمال من مسؤولين لبنانيين كبار بفترات توقف على مدى الخمس سنوات الماضية. وأرجع أهالي ضحايا الانفجار سبب ذلك إلى التدخلات السياسية.

وتم عزل قاضي التحقيق الأول واستبعاده من التحقيق بعد شكاوى من مسؤولين كبار وجه لهم اتهامات. واتهم خلفه طارق البيطار عددا من كبار السياسيين أيضا لكنهم رفضوا الخضوع للاستجواب وأنكروا ارتكاب مخالفات وجمدوا التحقيق.

واستأنف البيطار تحقيقه في وقت سابق من العام واستجوب عدة مسؤولين في الأشهر القليلة الماضية، لكنه لم يُصدر بعد قرار اتهام أولي طال انتظاره.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)