The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بلغاريا تعتقل مالك سفينة روسيا على صلة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

صوفيا (رويترز) – قالت وسائل إعلام بلغارية يوم الثلاثاء إن الشرطة ألقت القبض على مالك سفينة جلبت المواد التي انفجرت بمرفأ بيروت في أغسطس آب 2020 مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وذكرت الإذاعة الوطنية البلغارية ووسائل إعلام أخرى أن الشرطة ألقت القبض على إيجور جريتشكين، وهو رجل أعمال روسي مقيم في قبرص، وربما يتم تسليمه إلى لبنان للتحقيق في دوره بالانفجار.

ولم تعلق السلطات في بلغاريا على الأمر، لكن مكتب المدعي العام البلغاري قال في بيان يوم الثلاثاء إنه احتجز رجلا يحمل الجنسيتين القبرصية والروسية يبدأ اسمه بالحرفين (إ) و(ج) “بغرض تسليمه” إلى لبنان.

وجاء في البيان أن محكمة مدينة صوفيا قضت باحتجاز الرجل لمدة تصل إلى 40 يوما.

وأضاف المكتب في البيان “يتعين على السلطات اللبنانية المختصة تقديم طلب التسليم والوثائق المرفقة به لمكتب المدعي العام خلال فترة الاحتجاز المؤقت”.

ولم يرد وزير العدل اللبناني عادل نصار على طلبات للتعليق.

ووضعت الشرطة الدولية (الإنتربول) جريتشكين على قائمة المطلوبين بناء على طلب السلطات القضائية اللبنانية في عام 2020.

ومر التحقيق الذي يجريه لبنان لمعرفة أسباب الانفجار وما إذا كان هناك إهمال من مسؤولين لبنانيين كبار بفترات توقف على مدى الخمس سنوات الماضية. وأرجع أهالي ضحايا الانفجار سبب ذلك إلى التدخلات السياسية.

وتم عزل قاضي التحقيق الأول واستبعاده من التحقيق بعد شكاوى من مسؤولين كبار وجه لهم اتهامات. واتهم خلفه طارق البيطار عددا من كبار السياسيين أيضا لكنهم رفضوا الخضوع للاستجواب وأنكروا ارتكاب مخالفات وجمدوا التحقيق.

واستأنف البيطار تحقيقه في وقت سابق من العام واستجوب عدة مسؤولين في الأشهر القليلة الماضية، لكنه لم يُصدر بعد قرار اتهام أولي طال انتظاره.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
22 إعجاب
25 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
70 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
36 إعجاب
27 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية