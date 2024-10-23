بلينكن يصل إلى السعودية لتجديد مساعي التطبيع مع إسرائيل

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يسعى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إلى دفع مباحثات التطبيع بين المملكة وإسرائيل قدما، آملا أن تشكّل الصفقة التاريخية المحتملة حافزا لإنهاء الحرب في غزة.

وتوجه كبير الدبلوماسيين الأميركيين مباشرة من تل أبيب إلى الرياض في رحلة تستغرق ساعتين لا تزال غير متاحة للطائرات التجارية، في إطار جولة في الشرق الأوسط تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وخلال حديثه للصحافيين في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، دعا بلينكن للتركيز على “الجائزة الاستراتيجية” للتطبيع بين السعودية وإسرائيل فيما تراوح جهوده الدبلوماسية لوقف الحرب المتواصلة منذ عام بين الدولة العبرية وحركة حماس في غزة مكانها.

وقال “رغم كل ما حدث، لا تزال هناك فرصة عظيمة في هذه المنطقة للتحرك في اتجاه مختلف تماما”، منوّها الى أن “السعودية ستكون في قلب التغيير بما يشمل احتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

والتقى بلينكن لدى وصوله الى مطار الرياض نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قبل أن يجري مباحثات استمرت لنحو ساعة مع الحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن والأمير محمد ناقشا “الحاجة إلى إنهاء الحرب في غزة” والجهود المبذولة لبناء “الاستقرار الإقليمي الدائم ، بما في ذلك من خلال تكامل أكبر بين الدول في المنطقة”.

وقبل أنّ تشن حماس هجومها المفاجئ على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن أن بلاده تقترب بشدة من التطبيع مع السعودية.

يعتقد المسؤولون الأميركيون أن التطبيع مع السعودية هو أحد الحوافز النادرة التي قد تثير اهتمام نتانياهو في الوضع الراهن، حيث أن المملكة غير راغبة في المضي قدما بينما تواصل إسرائيل حملتها العسكرية الدامية في غزة بهدف تدمير حماس.

واجه الرئيس جو بايدن ووريثته المحتملة كامالا هاريس التي تخوض سباقا محموما للوصول إلى البيت الأبيض في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، انتقادات من الجناح اليساري في حزبهما الديموقراطي لعدم ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل، مثل تعليق مليارات الدولارات من الأسلحة الأميركية.

وخلال زيارة أخيرة لإسرائيل، قال السناتور ليندسي غراهام، الجمهوري مقرب من المرشح دونالد ترامب، إنه سيكون من الأسهل سياسيا لمجلس الشيوخ الأميركي الموافقة على صفقة تتعلق بالتطبيع السعودي الإسرائيلي في الأشهر المتبقية من رئاسة بايدن.

تفاوضت إدارة بايدن على “صفقة كبرى” تعترف السعودية بموجبها بإسرائيل في مقابل اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة ومساعدة في برنامج نووي مدني على ما ورد في تقارير وتصريحات عدة.

وعطلت الحرب في غزة الاتفاق.

– “فرصة عظيمة” –

وقال بلينكن في إسرائيل إنه أبلغ نتانياهو بأنه “حان الوقت” لإنهاء الحرب في غزة بعدما حققت إسرائيل جزءا كبيرا من أهدافها الاستراتيجية، خصوصا قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار الأسبوع الماضي.

وقال بلينكن “رغم كل ما حدث، لا تزال هناك فرصة عظيمة في هذه المنطقة للتحرك في اتجاه مختلف تماما وهو الاتجاه الذي يوفر بالفعل، بطريقة دائمة، أمن إسرائيل ومكانتها في المنطقة”.

ودعا إسرائيل إلى اختيار مسار “دولة مندمجة – تعمل – مع شركائها العرب، ومقبولة منهم، وتعزل إيران وأولئك الذين يحاولون تعطيل وتدمير حياة الناس”.

عندما كان ترامب رئيسا في عام 2020، أبرمت إسرائيل صفقات مع الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين، في أول اتفاقات تطبيع لها مع الدول العربية منذ عقود.

وصف نتانياهو إسرائيل بأنها شريكة لدول الخليج العربية في عدائها المشترك للجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لحماس وكذلك حزب الله اللبناني الذي تخوض إسرائيل حربا واسعة ضده منذ أواخر أيلول/سبتمبر.

ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم واقعيون في تقديرهم بأنه من غير المرجح أن تتحرك السعودية دون تحقيق تقدم حقيقي من جانب حكومة نتانياهو، وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

لكنّ مساعي بلينكن قد تصطدم بالشرط الذي شدد عليه الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي، بتأكيده أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل “قيام دولة فلسطينية”.

شت-هت/ع ش/كام