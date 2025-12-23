بن زايد ورئيس وزراء النروج يؤكدان أهمية ثبات وقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء النروج يوناس غار ستور ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الإثنين أنّ الزعيمين بحثا هاتفيا قضايا عدة تتقدمها “التطورات التي تشهدها المنطقة”، وأكدا “ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى سكانه بكميات كافية عبر جميع الوسائل المتاحة ودون عوائق”.

وأعربا عن دعم البلدين لمسار سياسي يقوم على أساس “حل الدولتين”، وحرصهما “على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم”.

