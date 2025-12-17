بوتان ستستثمر مليار دولار بالعملات المشفرة في “مدينة الوعي”

أعلنت بوتان الأربعاء أنها تعتزم استثمار مليار دولار من إحتياطاتها الوطنية بالعملات الشفرة في “مدينة الوعي” التي تعتزم إقامتها لتصبح المركز الاقتصادي والمالي للمملكة.

ويعاني البلد ذو الغالبية البوذية الواقع بين الصين والهند والمعروف باعتماده مؤشر “السعادة الوطنية الإجمالية”، من نسبة بطالة مرتفعة.

ويرغم هذا آلاف الشبان كل سنة على مغادرة بوتان بحثا عن عمل، فيتوجه حملة الشهادات منهم إلى أستراليا، فيما يقصد الآخرون الشرق الأوسط.

وأعلن الملك جيغمي خيسار نامغيل وانغشوك في 2023 إنشاء منطقة إدارية خاصة أطلق عليه اسم “مدينة الوعي الكامل” في غاليفو بجنوب البلاد على الحدود مع الهند، سعيا لتحفيز الاقتصاد.

وقال الملك خلال العيد الوطني الأربعاء “من أجل دعم هذه السياسة، أعلن اليوم تخصيص ما قد يصل إلى عشرة آلاف بتكوين، ما يوازي قيمة تقارب مليار دولار”.

وتابع في كلمته “علي السهر على أن يكون كل من مواطني بوتان حارسا ولاعبا ومستفيدا من مدينة الوعي”، مؤكدا أنه يفعل ذلك “من أجل شعبنا وشبابنا وأمتنا”.

تسعى بوتان من أجل تحقيق هذا المشروع الضخم، لاجتذاب مستثمرين أجانب.

وتمتلك البلاد موارد مائية هائلة بسبب الأنهار التي تنبع من جبال الهيمالايا، وهي تجني عائدات طائلة من تصدير الكهرباء إلى الهند التي تعدّ من كبار مستهلكي الطاقة.

وتعول هذه الدولة، وهي من الدول القليلة في العالم التي تسجل حصيلة كربون سلبية، على الطاقة الكهرمائية لتنويع اقتصادها، ولا سيما من خلال تعدين العملات المشفرة، وخصوصا البتكوين.

ويقدر البنك الدولي الناتج الداخلي للفرد في البلد البالغ عدد سكانه 800 ألف نسمة، بحوالى 3718 دولارا.

وذكر البنك الدولي أن صندوق بوتان السيادي استثمر 539 مليون دولار، أي ما يقارب خمس الناتج المحلي الإجمالي، في تطوير قطاع العملات المشفرة في فترة 2021-2022.

وراكمت المملكة منذ ذلك الحين احتياطات ضخمة من العملات المشفرة لم يعلن عن حجمها تحديدا.

