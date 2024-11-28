بوتين يؤكد أنّ “لا سبب للهلع” جراء تراجع الروبل لأدنى مستوى منذ 2022

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنّه لا يوجد “أي سبب للهلع” جراء تراجع الروبل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو منذ آذار/مارس 2022.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة إقليمية في استانا عاصمة كازاخستان، إنّ “الوضع تحت السيطرة”، معتبرا أنّ “العديد من العوامل الموسمية” إضافة إلى التضخّم المرتفع تسببت في الضعف الواضح للروبل.

وقبل أيام، تمّ تداول العملة الروسية التي تشهد تقلّبات كبيرة منذ ثلاث سنوات، رسميا عند 102,58 روبل مقابل الدولار، وفقا للسعر الذي حدده البنك المركزي الروسي، وهو أعلى من العتبة الرمزية البالغة 100، وذلك تحت تأثير عقوبات أميركية جديدة تستهدف خصوصا “غازبروم بنك” الذراع المالية لشركة الغاز الروسية العملاقة “غازبروم”.

وتم تبادل اليورو الواحد مقابل 107,43 روبلات الجمعة.

وجاء تراجع الروبل غداة إطلاق روسيا صاروخا من أنظمة الجيل الجديد التي تفوق سرعتها سرعة الصوت على أوكرانيا، وتحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية من أن روسيا “مستعدة لكل السيناريوهات” في نزاع اكتسب “بعدا عالميا”.

في الربع الأول من العام 2022 أي في الأسابيع الأولى من الهجوم الروسي على أوكرانيا، تراجع الروبل ليبلغ 120 مقابل الدولار في 11 آذار/مارس 2022، مع فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا في محاولة للتأثير على اقتصادها.

ومنذ ذلك الحين، بذلت موسكو كل ما في وسعها لتعزيز اقتصادها لا سيما عبر استثمار مبالغ ضخمة في الطلبيات العسكرية وإعادة توجيه صادراتها من المحروقات قدر الإمكان نحو السوق الآسيوية.

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