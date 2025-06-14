بوتين يؤكد لترامب استعداده لمفاوضات جديدة مع أوكرانيا

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأميركي دونالد ترامب استعداده لإجراء مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف، وذلك في اتصال جرى بينهما السبت في يوم أخذ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على واشنطن نهجها “التصالحي جدا” حيال روسيا.

وبحث بوتين وترامب خلال الاتصال الوضع في الشرق الأوسط والتصعيد بين إسرائيل وإيران، وفق ما أعلن الكرملين.

الا أن الرئاسة الروسية أشارت في بيان الى أن بوتين أطلع ترامب كذلك على “تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول في الثاني من حزيران/يونيو”.

وقال بوتين لترامب إن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض مع أوكرانيا بعد 22 حزيران/يونيو، في حين “أكّد ترامب مجددا اهتمامه بحل سريع للنزاع الروسي الأوكراني”، وفق الكرملين.

وكان هذا الاتصال الخامس بين الرئيسين في خضم جهود تبذل لإعادة ضبط العلاقات منذ عودة ترامب الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، واعتماده حيال موسكو مقاربة تختلف جذريا عن تلك التي اتّبعها سلفه جو بايدن.

– زيلينسكي يشكك –

وفي ما يتعلق باحتمال عقد جولة جديدة من المباحثات مع أوكرانيا، اكتفى زيلينسكي الى الآن بأن المسألة سيتم بحثها “متى أنجزت النقاشات” بشأنها.

ولم تفض الجولتان السابقتان من التفاوض سوى الى تبادل الجانبين لأسرى وجثامين الجنود القتلى، من دون أن تفلح في إبرام هدنة ولو موقتة.

وكرر زيلينسكي في مؤتمر صحافي السبت رفضه المطالب التي جددتها روسيا خلال التفاوض، خصوصا التخلي عن أربع مناطق أوكرانية أعلنت موسكو ضمها، والتخلي عن مسعى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي إن ما تطلبه روسيا هو “انذار تمّت صياغته بطريقة متعمدة لكي لا تكون أوكرانيا قادرة على قبوله.

وأتى ذلك في يوم أعرب زيلينسكي عن أمله ألا يؤدي النزاع الراهن في الشرق الأوسط إلى تراجع في المساعدات الغربية لبلاده مبديا أسفه لـ”تباطؤ” الدعم الأوروبي لكييف.

وتعوّل أوكرانيا التي تواجه منذ أكثر من ثلاث سنوات غزوا روسيا أوقع عشرات آلاف القتلى، بشكل واسع على الدعم الغربي ولا سيما الأميركي في مجهودها الحربي.

إلا ان استمرار الدعم الأميركي خصوصا مهدد باحتمال توقف الولايات المتحدة عن الانخراط في النزاع بسبب عدم تحقيق تقدم نحو إنهاء هذا النزاع وهو من أهداف ترامب منذ عودته إلى الرئاسة.

ورأى زيلينسكي أيضا خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة لكن بث السبت أن المساعدة الأوروبية إلى أوكرانيا “تباطأت” من دون الدعم الأميركي.

وأكد أن “تحالف الراغبين يتباطأ (…) وقد أظهر هذا الوضع أن أوروبا لم تقرر بعد بنفسها ما إذا كانت ستدعم أوكرانيا بشكل كامل بدون الولايات المتحدة”.

وأضاف “عندما انضموا (الأوروبيون) بزخم إلى تحالف الراغبين، اكتشفوا عدم وجود هذا الزخم لدى الولايات المتحدة”، معتبرا أن “شكوكا بدأت تظهر” بين حلفاء أوكرانيا الأوروبيين.

– “تغيير اللهجة” –

وفي منشور على منصة إكس، دعا زيلينسكي الولايات المتحدة السبت إلى “تغيير لهجتها” تجاه روسيا في وقت تأخذ فيه كييف على ترامب اتصالاته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وتردده في فرض عقوبات جديدة على موسكو.

وقال زيلينسكي “في الوقت الحالي، تبدو نبرة الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا تصالحية للغاية. لنكن صادقين: هذا لن يوقف بوتين. ما نحتاجه هو تغيير اللهجة”.

ورغم المواجهات على الأرض، أجرت أوكرانيا وروسيا السبت رابع عملية تبادل لأسرى حرب خلال الأٍسبوع الحالي في إطار اتفاقات أبرمت خلال مباحثات اسطنبول مطلع حزيران/يونيو. وعلى غرار عمليات التبادل السابقة لم يكشف عن عدد الأسرى المعنيين.

وأظهرت صور نشرها زيلينسكي عبر تلغرام رجالا بأعمار مختلفة حليقي الرأس بغالبيتهم، يلبسون الزي العسكري وقد لفوا أجسادهم بالعلم الأوكراني.

والبعض منهم بدا مصابا فيما نزل آخرون من حافلات وعانقوا أشخاصا كانوا بانتظارهم. وشوهد البعض وهم يتحدثون على الهاتف مبتسمين أحيانا.

من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر رجالا يرتدون ملابس عسكرية حاملين أعلاما روسية وهم يصفقون ويهتفون “روسيا، روسيا” و”المجد لروسيا” وكان البعض يرفع قبضته في الهواء.

وقالت كييف أنها استلمت 1200 جثة إضافية من روسيا قالت موسكو إنها عائدة لأوكرانيين. وسبق لأوكرانيا أن استملت 1212 جثة الأربعاء و1200 الجمعة.

وجاءت عملية تبادل الأسرى في وقت رفضت روسيا مرارا دعوات لوقف إطلاق النار وكثّفت هجومها غلى خط المواجهة، وخصوصا في منطقة سومي (شمال شرق) حيث تسعى لإنشاء “منطقة عازلة” لحماية منطقة كورسك التي كانت تحتل أوكرانيا جزءا منها.

وأكد زيلينسكي إيقاف تقدم روسيا نحو سومي مضيفا أن قوات كييف تمكنت من استعادة قرية واحدة.

وبحسب الرئيس الأوكراني تستعين روسيا بـ 53 ألف جندي في عملية سومي.

وبات الجيش الروسي على بعد 20 كيلومترا من عاصمة منطقة سومي التي تحمل الأسم نفسه. وأعلن الجمعة سيطرته على بلدة فيها.

والسبت أعلنت السيطرة على زيلين كوت في منطقة دونيتسك في شرق البلاد حيث تتركز المعارك.

بور-بوب/غ ر-كام/ود