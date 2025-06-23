بوتين يبلغ وزير الخارجية الإيراني أن الهجوم الأمريكي لا مبرر له

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من دميتري أنتونوف ومارينا بوبروفا

موسكو (رويترز) – أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا مبرر للقصف الأمريكي لبلاده وأن موسكو تسعى جاهدة لمساعدة الشعب الإيراني.

بوتين استقبل عراقجي في موسكو بعد يومين من إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاذفات أمريكية لضرب المواقع النووية الإيرانية الرئيسية الثلاثة.

وقال بوتين لعراقجي في تصريحات اذيعت تلفزيونيا إن “العدوان غير المبرر على إيران لا أساس له ولا مبرر له”.

وأضاف “من جانبنا، نبذل جهودا لمساعدة الشعب الإيراني”.

وتابع قائلا “أنا سعيد للغاية لوجودك في موسكو اليوم، فهذا سيتيح لنا فرصة مناقشة جميع هذه القضايا الملحة والتفكير معا في كيفية الخروج من الوضع الراهن”.

وأكد عراقجي لبوتين أن إيران تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وشكر روسيا على إدانتها للأفعال الأمريكية. ونقل إلى بوتين أطيب تمنيات الزعيم الأعلى والرئيس الإيراني.

وقال عراقجي “روسيا اليوم على الجانب الصحيح من التاريخ والقانون الدولي”.

لكن رغم ذلك لم يتضح بعد ما قد تفعله روسيا لدعم إيران، الحليف المهم الذي وقع معه بوتين معاهدة تعاون استراتيجي في يناير كانون الثاني. ولم تتضمن تلك الاتفاقية بندا يتعلق بالدفاع المشترك.

وقبل الضربات الأمريكية يوم السبت، حذرت موسكو من أن التدخل العسكري الأمريكي قد يزعزع استقرار المنطقة بأكملها ويدفعها إلى “الهاوية”.

وعندما سُئل المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عما تستعد روسيا لفعله لمساعدة طهران، قال “الأمر كله يعتمد على ما تحتاجه إيران”. وأضاف أن عرض موسكو التوسط في الأزمة يُعد في حد ذاته شكلا من أشكال الدعم.

وندد بيسكوف بالهجمات الأمريكية.

وقال بيسكوف للصحفيين “نشهد أو شهدنا بالفعل تزايد عدد أطراف هذا الصراع. إنها دوامة جديدة من تصعيد التوتر في المنطقة”.

وأضاف “بالطبع، ندين هذا ونأسف بشدة لذلك. بالإضافة إلى ذلك، يبقى أن نرى ما حدث للمنشآت النووية (الإيرانية)، وما إذا كان هناك خطر إشعاعي”.

وأكد بيسكوف أن ترامب لم يُطلع بوتين مُسبقا على تفاصيل الضربات المُخطط لها.

وقال “لم تكن هناك معلومات مُفصلة. ناقش الرئيسان موضوع إيران نفسه مرارا خلال محادثاتهما الأخيرة، طرحت روسيا بعض المقترحات، لكن لم تكن هناك معلومات مُفصلة ومباشرة بشأن هذا الأمر”.