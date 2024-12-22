بوتين يستقبل رئيس الوزراء السلوفاكي في الكرملين

afp_tickers

2دقائق

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد في الكرملين رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أحد القادة الأوروبيين القلائل الذين بقي مقربا منهم، وفق لقطات بثها التلفزيون الروسي.

وجاء في منشور على تلغرام للصحافي بافيل زاروبين العامل في التلفزيون الروسي والمقرب من الكرملين، أن “بوتين يلتقي حاليا في الكرملين رئيس الوزراء السلوفاكي فيكو”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردا على سؤال لزاروبين، إن هذه الزيارة غير المعلن عنها رسميا كانت مبرمجة “قبل بضعة أيام”.

ويجري بوتين وفيكو محادثات ثنائية، وفق وكالة أنباء تاس الحكومية.

لم يشأ بيسكوف تحديد المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، لكنه قال إنه يمكن “افتراض” مناقشة مسألة عبور الغاز الروسي.

وأعلنت أوكرانيا الصيف الماضي أنها لن تجدد عقدا مع موسكو ينتهي في آخر 2024 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر شبكتها الواسعة من خطوط الأنابيب.

في الأسابيع الأخيرة، ندّدت سلوفاكيا والمجر اللتان تعتمدان بشكل كبير على الغاز الروسي، بتداعيات هذه الخطوة التي من شأنها قطع الغاز تماما عنهما في نهاية العام، مع عدم وجود حلول بديلة فورية ذات موثوقية.

وقرّر فيكو الذي يرأس حكومة سلوفاكيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقف كل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وهو يدعو، على غرار نظيره المجري فيكتور أوربان، إلى محادثات سلام مع روسيا.

وكان فيكو أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر أنه سيتوجّه إلى موسكو في أيار/مايو لحضور احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية.

بور/ود/ح س