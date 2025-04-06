بيان: إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية يوم الاثنين

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية يوم الأحد الإضراب الشامل يوم الاثنين في كل الأراضي الفلسطينية احتجاجا على ما يجري في قطاع غزة من عودة لعمليات القتل والتدمير.

وقالت القوى الوطنية والإسلامية في بيان “تؤكد القوى على الدعوة للإضراب الشامل لكل مناحي الحياة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات يوم الاثنين”.

وأوضحت القوى أن هذه الدعوة تأتي “لإنجاح الإضراب العالمي من أجل إعلاء الصوت وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال البشعة بقتل المدنيين الأطفال والنساء والتدمير بهدف تهجير أبناء شعبنا”.

وأعلنت اتحادات أساتذة الجامعات ومعلمي المدارس الانضمام إلى الإضراب الشامل يوم الاثنين.

وتشهد عدد من عواصم العالم مسيرات تضامنا مع قطاع غزة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للمشاركة في إضراب الغد.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى المشاركة الواسعة في فعاليات الإضراب.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان إن عدد القتلى منذ استئناف إسرائيل الحرب على القطاع في 18 مارس آذار ارتفع إلى 1335 فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 50596 منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.