بيان: عدد الفلسطينيين زاد عشرة أمثال منذ أحداث 1948

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يوم الاثنين إن عدد الفلسطينيين زاد بمقدار عشرة أمثال بعد مرور 77 عاما على إعلان قيام دولة إسرائيل أو ما يصفه الفلسطينيون ‭‭”‬‬بالنكبة‭‭”‬‬ التي ترك بسببها مئات الآلاف من الفلسطينيين منازلهم أو أُجبروا على ذلك.

وأضاف الجهاز في بيان بمناسبة قرب ذكرى النكبة في 15 مايو أيار أنه “على الرغم من تهجير 957 ألف فلسطيني في العام 1948، وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب (يونيو) حزيران 1967، فقد بلغ عدد سكان دولة فلسطين نحو 5.5 مليون فلسطيني منتصف العام 2025، (بواقع) 3.4 مليون في الضفة الغربية و2.1 مليون في قطاع غزة”.

وبحسب الجهاز، تشير التقديرات السكانية التي أعدها إلى أن هناك 15.2 مليون فلسطيني في العالم “أكثر من نصفهم يقيمون خارج فلسطين التاريخية (أو ما يعادل) 7.8 مليون، منهم 6.5 مليون في الدول العربية”.

وقال البيان إن نحو 7.4 مليون فلسطيني يقيمون في “فلسطين التاريخية… وبذلك يتساوى عدد الفلسطينيين والإسرائيليين في فلسطين التاريخية مع (حلول) منتصف العام 2025”.

واستشهد المركز بتقديرات لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تقول إن عدد سكان إسرائيل من اليهود يقدر بنحو 7.4 مليون.