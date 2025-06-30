بيان: وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد نقله للمستشفى

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان يوم الاثنين إن معتقلا فلسطينيا توفي بعد نقله من سجن إسرائيلي إلى مستشفى في إسرائيل.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك أنهما أُبلغا “باستشهاد المعتقل الإداري لؤي فيصل محمد نصر الله (22 عاما) من جنين، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، بعد نقله من سجن (النقب)”.

وجاء في البيان أنه لا توجد “أي تفاصيل أخرى عن ظروف استشهاده، وهو معتقل منذ تاريخ 26 مارس 2024 إداريا”.

ولم يصدر بيان من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة عن ملابسات وفاة المعتقل نصر الله.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة قابلة للتمديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

ونقل بيان الهيئة ونادي الأسير عن عائلة المعتقل نصر الله أنه “لم يكن لديه أية مشاكل صحية قبل الاعتقال”.

وتشير الإحصاءات الفلسطينية الرسمية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين إداريا في السجون الإسرائيلية بلغ رقما غير مسبوق متجاوزا 3500 معتقل بينهم 95 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما.