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بيانات: ارتفاع ضحايا حوادث الطرق في مصر 10.8% في 2025

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القاهرة 25 يونيو حزيران (رويترز) – أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس أن عدد قتلى حوادث الطرق في البلاد، بما في ذلك حوادث السيارات والقطارات، ارتفع 10.8 بالمئة خلال عام 2025.

وزاد عدد قتلى حوادث الطرق إلى 5829 في 2025 مقابل 5260 في 2024.

وأظهرت البيانات أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغ 84553 في 2025 مقابل 76362 في 2024 بنسبة ارتفاع 10.7 بالمئة.

ويرجع خبراء حوادث الطرق في مصر إلى سوء حالة بعض الطرق وتهالك السيارات وعدم الالتزام بقواعد القيادة، بينما يؤكد المسؤولون أن العامل البشري هو المسؤول الأول عن الحوادث في ظل ما تقوم به السلطات من جهود واسعة لتطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية.

(تغطية صحفية مؤمن سعيد عطا الله – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية