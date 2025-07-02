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بيع المنزل الريفي للمصمم كارل لاغرفيلد لقاء 5,5 ملايين دولار

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بيع المنزل الريفي لمصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد، وهو عقار فاره مساحته 600 متر مربع في ضواحي باريس، لقاء 4,685 ملايين يورو (5,52 ملايين دولار)، وهو مبلغ أعلى بقليل من السعر الذي كان مُحددا، على ما أعلن المكتب المسؤول عن عملية البيع.

وكان السعر المطلوب هو 4,635 مليون يورو (5,46 ملايين دولار)، بحسب مكتب “أرياس” الذي لم يعلن عن هوية المشتري. ولن تصبح عملية البيع نهائية إلا في غضون عشرة أيام، بعد فترة ستتاح فيها المزايدات.

وكان المصمم كارل لاغرفيلد استحوذ عام 2021 على المنزل الذي يقع في لوفسيان على بُعد حوالى عشرين كيلومترا غرب العاصمة الفرنسية.

تُرك المنزل مهجورا بعد وفاته عام 2019، قبل أن تشتريه شركة عقارية سنة 2023 وتتولى صيانته وعرضه للبيع.

يتألف المنزل من ثلاث طبقات. تضمّ الطبقة الأرضية ثلاثة صالونات ومطبخا وغرفة صغيرة ذات ديكور مشابه لغرفة المصمم عندما كان طفلا.

أما الطبقة الثانية من المنزل فتضم غرفة ومشغلا سابقا للمصمم وغرفة معيشة وبعض الغرف الثانوية. وتضم الطبقة الثالثة غرف نوم وحمامات.

وثمة ثلاثة مبان تابعة للعقار أيضا: أحدها مخصص لاستضافة أصدقائه، وآخر مُحوّل بالكامل إلى مكتبة، وثالث يضم غرفة التدفئة ونظام تكييف الهواء، للحفاظ على هدوء المنزل الرئيسي.

وإلى جانب العقار مسبح وملعب تنس.

تأتي عملية البيع هذه بعد مزادات عدة على عقارات كانت مملوكة سابقا للمصمم، بما في ذلك شقته في كيه فولتير المؤلفة من ثلاث غرف بمساحة 260 مترا مربعا مع غرفة ملابس تزيد مساحتها عن 50 مترا مربعا، وقد بيعت في آذار/مارس 2024 مقابل عشرة ملايين يورو.

مدف/رك/جك

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