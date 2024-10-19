بيونغ يانغ تعلن انتشال بقايا مسيّرة كورية جنوبية على أراضيها

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أعلنت كوريا الشمالية السبت أنها انتشلت بقايا مُسيّرة واحدة على الأقل “أتت من كوريا الجنوبية”، ناشرةً صورا للطائرة التي أكّد خبراء أنها كورية جنوبية.

في 11 تشرين الأول/أكتوبر، اتهمت كوريا الشمالية سيول بإرسال طائرات بلا طيار محملة منشورات دعائية إلى المجال الجوي لعاصمتها بيونغ يانغ، وهو ما نفته كوريا الجنوبية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية السبت إن قوات الأمن في البلاد عثرت على بقايا طائرة بلا طيار في بيونغ يانغ.

وأضاف المتحدث الذي لم يذكر اسمه أن التحقيقات التي أجريت “أثبتت عِلميا أن الطائرة بلا طيار جاءت من جمهورية كوريا”، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية.

وأكد المسؤول أن الطائرة هي من النوع نفسه لتلك التي عرِضت في سيول خلال العرض العسكري ليوم القوات المسلحة عام 2023.

وقال إنه “من المرجح إلى حد ما” أن تكون هذه الطائرة هي التي “ألقت منشورات في وسط بلدية بيونغ يانغ”.

ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية صورا عدة لما قالت إنها الطائرة الكورية الجنوبية.

وقال هونغ مين، المحلل في المعهد الكوري لإعادة التوحيد الوطني، لوكالة فرانس برس، إن هذه الصور تُظهر “بوضوح مُسيّرة استطلاع صغيرة بعيدة المدى يستخدمها (…) الجيش الكوري الجنوبي”.

ونفى وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون أن تكون بلاده قد أرسلت أي طائرات مسيّرة إلى الشمال.

وأجاب خلال جلسة استماع برلمانية حين سئل عن ادعاءات كوريا الشمالية “لم نفعل ذلك”.

وعلى الرغم من الجهود الرسمية لمنعهم، أطلق ناشطون من كوريا الجنوبية لسنوات بالونات تحتوي على منشورات دعائية ودولارات أميركية عبر الحدود، ما أثار غضب بيونغ يانغ.

ووجهت بيونغ يانغ “إنذارا نهائيا” إلى كوريا الجنوبية بضرورة التوقف عن هذه الاستفزازات.

وتراجعت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، وصولا إلى إعلان كيم جونغ أون في وقت سابق من هذا العام أن كوريا الجنوبية هي “العدو الرئيسي” لبلاده.

كدل/جص