البرلمان السويسري يُضاء إحياءً للذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز

مبنى البرلمان السويسري في العاصمة برن Keystone-SDA

أُضِيء مبنى البرلمان السويسري في العاصمة برن بألوان متعددة يوم الاثنين، إحياءً للذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال والإبادة النازي أوشفيتز.

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قُتل حوالي 1.5 مليون فرد، أغلبهم من اليهود، في معسكرات الاعتقال النازية بجنوب بولندا. وتم إحياء ذكرى دخول الجنود السوفييت إلى أوشفيتز في 27 يناير 1945، وتحرير هذا “المصنع المميت”، في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين.

وشهدت مراسم إحياء الذكرى، التي أُقيمت في موقع الإبادة الواقع على بعد 60 كيلومترًا غرب مدينة كراكوف البولندية، حضور عدد من رؤساء ورئيسات دول وحكومات، كانت من بينهم وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر، التي تشغل هذا العام الرئاسة السويسرية الدورية.

وفي رسالة نُشرت يوم الإثنين، أعربت كيلر سوتر عن صدمتها من عودة ظهور معاداة السامية في مناطق عديدة من العالم، بما في ذلك سويسرا. وقالت: “لهذا السبب، يجب أن نؤكد مرارًا وتكرارًا وبكل حزم على أننا لن نتسامح مع ترهيب مواطنينا اليهود أو ممارسة التمييز ضدهم أو حتى تعرّضهم للعنف”.

وتندرج هذه الفعاليات ضمن الحملة العالمية #نحن_نتذكر، كما أعلن مسبقًا الاتحاد السويسري للجاليات اليهودية (SIG) ومنصة اليهود الليبراليين في سويسرا. وقد حظيت هذه الحملة بدعم الموتمر اليهودي العالمي.