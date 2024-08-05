تباطؤ التضخم في تركيا الى 61,78% في تموز/يوليو على اساس سنوي

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سجل التضخم في تركيا تباطؤا بشكل ملحوظ في تموز/يوليو بعد أن انخفض بعشر نقاط إلى 61,78% على أساس سنوي مقابل 71,6% في حزيران/يونيو، وفقا للأرقام الرسمية التي نشرت الاثنين.

ورغم تسجيل تباطؤ على أساس سنوي فإن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية تسارع خلال شهر، ليصل إلى 3,23% في تموز/يوليو بينما كان 1,64% في حزيران/يونيو.

خلال عام طال ارتفاع الأسعار بشكل خاص قطاعات التعليم (+104,5%) والإسكان (+98,4%) والفنادق والمطاعم (+76%) والصحة (+63,2%) وفقا لمعهد الإحصاء التركي.

وكتب وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك على شبكة اكس

“التضخم السنوي آخذ في التراجع. … ما زلنا نتلقى نتائج إيجابية في جميع مجالات برنامجنا والهدف الرئيسي منه هو خفض التضخم. وسيكون خفض التضخم ملحوظا بشكل أكبر في الفترة المقبلة”.

يتراجع التضخم عادة خلال الصيف في تركيا بسبب انخفاض استهلاك الطاقة وأيضا تدفق العملات الأجنبية بفضل السياحة.

وبحسب توقعات البنك المركزي التركي سيبلغ معدل التضخم 43,5% على مدى عام بنهاية 2024، و25,5% بنهاية 2025. وارتفع من 38,2% في حزيران/يونيو 2023 إلى 75,45% في أيار/مايو متسارعا بشكل متواصل.

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي على حاله عند 50% نهاية تموز/يوليو للشهر الرابع على التوالي، مؤكدا انه “يراقب عن كثب” تباطؤ التضخم الذي بدأ في حزيران/يونيو، بعد الذروة التي بلغها في أيار/مايو.

ويرى المحللون أن ارتفاع الأسعار السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب اردوغان (اسلامي محافظ) في الانتخابات المحلية التي نظمت نهاية آذار/مارس.

أرقام التضخم الرسمية متنازع عليها من قبل خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم الذين يقدرون ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 100,88% على أساس سنوي.

بغ/ليل/ص ك