تبعات الإغلاق الحكومي تتكشف في الولايات المتحدة

تتكشف تبعات الاغلاق الحكومي الذي دخل أسبوعه الثالث الاثنين بشكل متزايد في الولايات المتحدة، مع تجميد رواتب موظفين وإغلاق متاحف ومتنزهات وطنية وانخفاض في حركة النقل الجوي.

بدأ الإغلاق يوم الأول من تشرين الأول/أكتوبر عندما فشل الجمهوريون والديموقراطيون في الاتفاق على خطة إنفاق موقتة تحافظ على التمويل الحكومي.

ومنذ ذلك الحين، دخلت الحكومة الفدرالية في حالة “إغلاق”، وأجبر مئات الآلاف من الموظفين المدنيين على أخذ إجازات غير مدفوعة.

كما اضطرت المتاحف العامة في واشنطن إلى إغلاق أبوابها الأحد طوال فترة الإغلاق بسبب نقص التمويل، كما أصبحت بعض المتنزهات الوطنية، مثل متنزه كهوف كارلسباد الوطنية في نيو مكسيكو (جنوب غرب)، غير متاحة للزوار منذ بدء الإغلاق.

وفي المطارات، تتزايد المخاوف من امتداد طوابير الانتظار بسبب تناقص عدد مراقبي الحركة الجوية وعناصر أمن النقل.

وفي كل الأحوال، لن يحصل الموظفون الحكوميون الذين يزيد عددهم على 2,3 مليون، على رواتبهم، سواء اختاروا مواصلة عملهم أو أعفوا منه موقتا، طوال فترة الاغلاق.

وقالت الموظفة مارلين ريتشاردز من ميزوري في وسط البلاد، لوكالة فرانس برس، إنها خسارة كبيرة في الدخل ووضع “عصيب للغاية”.

واوضحت “يعيش معظم الناس كل يوم بيومه، معتمدين على الراتب التالي لسداد الفواتير وعدم البقاء بدون كهرباء… وهذا حالي”.

– “رهينة” –

وعلى الرغم من الاغلاق الحكومي، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام كل الأموال المتاحة لصرف رواتب أكثر من 1,3 مليون عسكري في الخدمة الفعلية الأربعاء، وفق ما كتب على منصته تروث سوشال السبت.

ويندرج هذا الاجراء ضمن رغبته في كسب الرأي العام، في بلد يحظى فيه أفراد الجيش بمكانة خاصة لدى الشعب.

وكتب ترامب على منصته “لن أسمح للديموقراطيين بأخذ جيشنا وأمن أمتنا بأكمله رهينة من خلال إغلاقهم الحكومي الخطير”.

في الكونغرس، يقترح الجمهوريون تمديد الموازنة الحالية بمستويات الإنفاق نفسها، في حين يدعو الديموقراطيون إلى تمديد دعم التأمين الصحي للأسر ذات الدخل المنخفض.

وبدون هذا التمديد، من المتوقع أن تزداد لأكثر من الضعف تكاليف التأمين الصحي بالنسبة لـ 24 مليون أميركي يستفيدون من برنامج الضمان الصحي الخاص “أوباما كير” للأسر المحدودة الدخل، بحسب مؤسسة “كي إف إف” البحثية المعنية بالرعاية الصحية.

ويتطلب إقرار الموازنة عدة أصوات ديموقراطية على الرغم من الغالبية الجمهورية في الكونغرس.

لكن ترامب يرفض أي تفاوض مع المعارضة بشأن القضايا الصحية ويشترط لذلك إمرار الموازنة مسبقا.

– “هذا أو لا شيء” –

أكد زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الأحد ان حزبه منفتح على المناقشات مع البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس.

وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “للأسف، اتخذوا قرار اتباع نهج +هذا أو لا شيء+”.

واعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي جي فانس في تصريح لشبكة “سي بي إس نيوز” أن موقف الديموقراطيين لا يشبه التفاوض، بل “احتجاز رهائن”، معربا عن اسفه لـ”الفوضى” التي أحدثها الوضع.

وفي محاولة لدفع مزيد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين إلى التراجع، ضاعف ترامب تهديداته.

وقال الأحد من على متن الطائرة الرئاسية اثناء توجهه الى اسرائيل “سننهي بعض البرامج التي لا نريدها. إنها برامج يدعمها الديموقراطيون”.

وأضاف “أعتقد أنهم ارتكبوا خطأ فادحا”، في اشارة الى الديموقراطيين.

والجمعة، أعلن البيت الأبيض البدء بعملية تسريح كبيرة لموظفين فدراليين، تلقى أكثر من 4 آلاف منهم، يعملون في سبع وزارات على الأقل، إخطارات بالتسريح، بحسب وثيقة قضائية.

