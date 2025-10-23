تجاوز عدد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة عبر المانش هذا العام إجمالي الوافدين في 2024

تجاوز عدد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة هذا العام إجمالي عدد الوافدين العام الماضي، بحسب ما أظهرت أرقام وزارة الداخلية الخميس.

تعد البيانات مصدر إزعاج لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهّد “سحق عصابات” مهربي البشر التي تطلب من المهاجرين مبالغ مالية ضخمة لخوض الرحلة الخطيرة عبر المانش.

وقام حوالى 36954 مهاجرا بالرحلة المحفوفة بالمخاطر من شمال فرنسا إلى ساحل انكلترا الجنوبي حتى الآن خلال العام الحالي، مقارنة مع 36816 قاموا بالرحلة خلال العام الماضي بكامله.

وسجّل العدد القياسي في 2022 عندما بلغ للعام بكامله 45774.

ويتزايد الغضب الشعبي حيال المسألة وأظهرت استطلاعات الرأي تزايد شعبية حزب “إصلاح المملكة المتحدة” المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج.

وفشلت جهود ستارمر للحد من الهجرة في تحقيق أي نتيجة تذكر.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، ازداد عدد الوافدين على متن قوارب صغيرة بنسبة 48 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي، فيما ألقت الحكومة باللوم على امتداد فترة الطقس الجاف.

وأثارت صور المراكب المكتظة التي تغادر الشواطئ الفرنسية تحت أنظار عناصر إنفاذ القانون الذين لم يتدخلوا موجة غضب.

وبحسب الداخلية البريطانية، تحدر معظم المهاجرين الذين عبروا المانش بين آذار/مارس 2024 وآذار/مارس 2025 من أفغانستان وسوريا وإريتريا وإيران والسودان.

ويشير مسؤولون فرنسيون إلى أن بريطانيا تجذب المهاجرين نظرا إلى أن عدم الحاجة الى بطاقات هوية وطنية يجعل العمل بشكل غير قانوني أمرا أكثر سهولة.

