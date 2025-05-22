تحقيق-علويون يلوذون بالقبور في شمال لبنان بعد الفرار من العنف الطائفي بسوريا

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من نزيه عسيران

الحيصة (لبنان) (تومسون رويترز فاونديشن) – خلف مسجد غير مكتمل البناء في بلدة الحيصة بشمال لبنان يعيش الأحياء وسط الأموات في القبور.

وبجوار أكوام القمامة وتحت ظل الأشجار العالية، يبحث رجال ونساء وأطفال من الأقلية العلوية السورية عن مأوى وسط القبور المحيطة بالمسجد، ويحمدون الله لأنهم استطاعوا الفرار من العنف الطائفي في بلدهم، لكنهم يشعرون بالخوف من المستقبل.

وقال رجل بعينين غائرتين “كل واحد عنده قصة رعب وصلتو لهون”.

وروى آخرون يقيمون في المسجد قصة أم قتلها مسلحون مجهولون أمام أطفالها بعدما عبروا الحدود.

وطلب كل اللاجئين الذين تحدثوا إلى تومسون رويترز فاونديشن عدم نشر أسمائهم خوفا من الانتقام.

ولجأ نحو 600 شخص إلى المسجد حيث ينام مئات، من بينهم رضيع عمره يوم واحد، في الساحة الرئيسية.

وفي الطابق الثاني غير المكتمل من المسجد تفصل ملاءات بلاستيكية منصوبة على عوارض خشبية بين العائلات المتضررة.

وينام أشخاص على السطح ، فيما نصبت عائلة خيمة تحت الدرج، وأقامت أسرة أخرى بجوار قبر أحد الأولياء. وينام البعض فوق القبور في المدافن المحيطة وآخرون تحت الأشجار وليس بحوزتهم سوى بطانيات خفيفة للتدفئة.

كل هؤلاء ليسوا إلا مجموعة من عشرات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من سوريا منذ مارس آذار عندما شهدت البلاد أسوأ إراقة دماء منذ أن أطاحت المعارضة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان إن نحو 40 ألف شخص فروا من سوريا إلى شمال لبنان منذ ذلك الحين.

ويأتي هذا الخروج في وقت يتعرض فيه تمويل العمل الإنساني لضغوط شديدة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد المساعدات الخارجية وتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وقت سابق من العام.