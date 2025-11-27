تخصيص ميزانية قياسية قدرها 22 مليار يورو لوكالة الفضاء الأوروبية

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية الخميس أنها حصلت على موازنة قدرها 22,1 مليار يورو لتمويل برامجها للسنوات الثلاث المقبلة، في وقت تسعى القارة الى تكثيف جهودها في مجال الفضاء.

ويتجاوز المبلغ بخمسة مليارات يورو ذاك الذي خصصته دول وكالة الفضاء الأوروبية الـ23 عام 2022 ويعادل تقريبا الموازنة البالغة قيمتها 22,2 مليار يورو (25,7 مليار دولار) التي اقترحتها الوكالة.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزف أشباخر أثناء اجتماع لمجلس الوكالة الوزاري في مدينة بريمن الألمانية “لم يسبق أن حدث ذلك”.

وقبيل الاجتماع، توقع الخبراء أن تبلغ الموازنة حوالى 20 مليار يورو.

وقال أشباخر إن التعهّد الجديد يظهر أن الفضاء “قطاع اقتصادي ينمو بسرعة كبيرة”.

وأضاف أن “أهميته تزداد أكثر فأكثر بالنسبة الى الأمن والدفاع وهو مجال حيث يتعيّن على الاتحاد الأوروبي اللحاق بركب” بلدان أخرى.

تنسّق وكالة الفضاء الأوروبية التي تتم عامها الخمسين هذه السنة مشاريع الفضاء المدنية بين دولها الأعضاء كما تعمل مع أجهزة الاتحاد الأوروبي.

تغيّر قطاع الفضاء بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة مع هيمنة شركات خاصة على غرار “سبيس إكس” المملوكة للملياردير إيلون ماسك على قطاع إطلاق المركبات الفضائية.

وخسرت أوروبا لفترة وجيزة طريقة مستقلة لإطلاق مشاريعها إلى الفضاء بعدما سحبت روسيا صواريخها في أعقاب غزو أوكرانيا عام 2022.

وفي الولايات المتحدة، استهدف الرئيس دونالد ترامب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بتدابير مشددة لخفض ميزانيتها منذ عاد إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

لكن وكالة الفضاء الأوروبية ذكرت هذا الأسبوع بأن ناسا أكدت أنها ستساهم في الروبوت الجوال الأوروبي “روزاليند فرانكلين” المخصص للمريخ. ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه المهمة في 2028 بهدف البحث عن مؤشرات إلى وجود حياة خارج كوكب الأرض على سطح المريخ.

