تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أقل من 40 %

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تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر التاسع على التوالي في شباط/فبراير ليصل إلى أقل من 40 في المئة للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو 2023، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين.

ويأتي التراجع فيما يُتوقع أن يصدر البنك المركزي آخر قرار له بشأن معدلات الفائدة الخميس بعدما خفضها في آخر اجتماعين عقدهما.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 39,05 في المئة الشهر الماضي، مقارنة ب42,1 في المئة في كانون الثاني/يناير، بحسب معهد الإحصاءات في البلاد.

وسجّلت تركيا تضخما بأرقام عشرية منذ العام 2019، لتصبح الأسعار مرتفعة بشكل متزايد بالنسبة إلى ملايين السكان.

وبدأ البنك المركزي زيادة معدلات الفائدة عام 2023 بعدما تخلى الرئيس رجب طيب إردوغان عن معارضته لاتباع سياسة نقدية متشددة.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 75 في المئة في أيار/مايو العام الماضي لكنه بدأ التراجع الشهر التالي.

وخفض البنك المركزي معدل الفائدة الأساسي في كانون الأول/ديسمبر لأول مرة منذ نحو عامين. وخفضه مرة أخرى في كانون الثاني/يناير إلى 45 في المئة.

لكن مجموعة ENAG التي تضم خبراء اقتصاد مستقلين تشكك في معدل التضخم الرسمي الذي تقدره بـ79,5 في المئة، أي أكثر بضعف الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاءات.

ربا/لين/الح