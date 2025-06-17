ترامب: أمريكا لن تقتل خامنئي “على الأقل في الوقت الراهن”

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من باريسا حافظي وجنى شقير ومعيان لوبيل

دبي/القدس (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن صبر الولايات المتحدة ينفد لكنها لا تنوي “القضاء” على الزعيم الأعلى الإيراني، مشيرا إلى أنه قد يرسل مبعوثين دبلوماسيين مع استمرار الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران لليوم الخامس على التوالي.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد يواجه مصير صدام حسين، الذي أطيح به في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة وأُعدم في النهاية بعد محاكمة.

وقال كاتس لمسؤولين عسكريين إسرائيليين كبار “أحذر الدكتاتور الإيراني من الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وإطلاق الصواريخ على المواطنين الإسرائيليين”.

وأفادت تقارير لاحقة بوقوع انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران ومدينة أصفهان بوسط البلاد، بينما قالت إسرائيل إن إيران أطلقت المزيد من الصواريخ باتجاهها ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب وجنوب إسرائيل.

وتوقع ترامب أمس الاثنين ألا تقلص إسرائيل هجماتها. وقال إنه قد يرسل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أو نائب الرئيس جيه.دي فانس للقاء مسؤولين إيرانيين.

وقال ترامب للصحفيين بعدما غادر كندا مساء أمس الاثنين بعد المشاركة في قمة دول مجموعة السبع إن ذلك “لا علاقة له” بالعمل على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وإيران.

وقال على منصته (تروث سوشيال) في وقت متأخر أمس إن من المتوقع حدوث شيء “أكبر بكثير” من ذلك.

وفي منشور آخر يوم الثلاثاء قال الرئيس الأمريكي إن مكان خامنئي معروف، لكن “لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الراهن”، مضيفا أن “صبرنا ينفد”.

وقال فانس إن قرار اتخاذ إجراءات إضافية لإنهاء برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، الذي تشتبه القوى الغربية في أنه يهدف إلى تطوير قنبلة نووية، “يعود في نهاية المطاف إلى الرئيس”. وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الولايات المتحدة على وشك الدخول في الصراع.