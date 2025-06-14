ترامب: الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي

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(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن “هذه الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي”.

جاءت تعليقاته في منشور على منصة “تروث سوشيال” عن المكالمة التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في المنشور “استمرت المكالمة (مع بوتين) قرابة ساعة. هو يشعر، كما أشعر أنا، بأن هذه الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي، وقد أوضحتُ له أن حربه يجب أن تنتهي أيضا”.

وهذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب صراحة إلى إنهاء الأعمال القتالية بين إسرائيل، حليفة واشنطن، ومنافستها في الشرق الأوسط إيران، منذ أن بدأت إسرائيل بشن هجمات على الجمهورية الإسلامية فجر يوم الجمعة.

وشنت إيران ضربات انتقامية على إسرائيل، وأثارت الأعمال القتالية قلقا في منطقة متوترة بالفعل منذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال مسؤولون إيرانيون إن عشرات قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، بينما أدى وابل الصواريخ الإيرانية إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في إسرائيل يوم الجمعة، وفقا لما قاله مسؤولون إسرائيليون.

وقال ترامب إنه وبوتين ناقشا الشرق الأوسط وقضيا “وقتا أقل بكثير” في الحديث عن حرب روسيا في أوكرانيا.

كان ترامب وعد بإنهاء أعنف الصراعات في العالم خلال حملته الانتخابية، ولكن، وبعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على ولايته الثانية لم تتحقق وعوده بعد في ظل مهاجمة إسرائيل لإيران واستمرار إراقة الدماء في غزة وأوكرانيا.

وأكد الكرملين بشكل منفصل المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين، وقال إنهما ناقشا الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.