ترامب: السعودية ستنضم لاتفاقات إبراهيم في الوقت الذي تراه مناسبا

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الرياض (رويترز) – عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تنضم السعودية قريبا إلى اتفاقات إبراهيم، وهي سلسلة من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

وقال ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض “سيكون يوما مميزا في الشرق الأوسط، والعالم أجمع يشهده، عندما تنضم السعودية إلينا، وستكرمونني تكريما عظيما، وستكرمون كل من ناضل بضراوة من أجل الشرق الأوسط”.

وأضاف ترامب أنه يأمل بشدة أن توقع السعودية قريبا اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وقال “لكنكم ستفعلون ذلك في الوقت الذي ترونه مناسبا”.