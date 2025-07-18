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ترامب: سيتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن من غزة قريبا

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه سيتم إطلاق سراح 10 رهائن آخرين من غزة قريبا، دون تقديم تفاصيل إضافية.

أدلى ترامب بهذا التعليق خلال عشاء مع أعضاء في مجلس النواب في البيت الأبيض، مشيدا بجهود مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف. ويشارك مفاوضون من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة منذ السادس من يوليو تموز، ويناقشون مقترحا تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.

وقال ترامب “استعدنا معظم الرهائن. سنستعيد عشرة رهائن آخرين قريبا جدا، ونأمل أن ننتهي من ذلك بسرعة”.

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