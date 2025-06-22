ترامب: ضربات أمريكية “محت” المواقع النووية الرئيسية في إيران

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قوات أمريكية هاجمت المواقع النووية الثلاثة الرئيسية في إيران محذرا طهران من أنها ستواجه مزيدا من الهجمات إن لم توافق على السلام.

وبعد أيام من المشاورات، وقبل وقت طويل من انتهاء الموعد النهائي الذي حدده بأسبوعين لاتخاذ قرار بهذا الشأن، يمثل قرار ترامب بالانضمام إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية على إيران، عدوها اللدود، تصعيدا كبيرا في الصراع.

وقال ترامب في كلمة بثها التلفزيون من البيت الأبيض “حققت الضربات نجاحا عسكريا مذهلا”. وأضاف “مُحيت المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل وكلي”.

وفي الكلمة التي لم تستغرق أكثر من ثلاث دقائق، قال ترامب إن مستقبل إيران يواجه “إما السلام أو المأساة”، وإن هناك عددا من الأهداف الأخرى التي يمكن أن يضربها الجيش الأمريكي.

وأضاف “إذا لم يتحقق السلام بسرعة، فسوف نلاحق تلك الأهداف الأخرى بدقة وسرعة ومهارة”.

وذكرت شبكة (سي.بي.إس نيوز) أن الولايات المتحدة تواصلت مع إيران دبلوماسيا يوم السبت لتقول إن الضربات هي كل ما تخطط له الولايات المتحدة ولا تهدف إلى تغيير النظام.

وقال ترامب إن القوات الأمريكية ضربت المواقع النووية الإيرانية الرئيسية الثلاثة، نطنز وأصفهان وفوردو. وقال لشبكة فوكس نيوز إن القوات الأمريكية أسقطت ست قنابل خارقة للتحصينات على فوردو، واستهدفت نطنز وأصفهان بعدد 30 صاروخ توماهوك.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قاذفات أمريكية من طراز بي-2 شاركت في الضربات.

وكتب ترامب على تروث سوشيال “تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو.

وأضاف “انتهى فوردو”.

وقال الرئيس الأمريكي “على إيران أن توافق الآن على إنهاء هذه الحرب”.

وكانت رويترز قد أفادت في وقت سابق يوم السبت بتحرك قاذفات بي-2، التي يمكن تجهيزها لحمل قنابل ضخمة يقول خبراء إنها ضرورية لضرب موقع فوردو الموجود أسفل جبل جنوبي طهران. ونظرا لتحصينه فسيستغرق الأمر على الأرجح أياما إن لم يكن أكثر قبل معرفة تأثير الضربات.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مسؤول إيراني تأكيده أن جزءا من موقع فوردو تعرض لهجوم “بضربات جوية معادية”.

وقال حسن عبديني نائب رئيس القسم السياسي بهيئة البث الإيرانية الرسمية أن السلطات أخلت المواقع الثلاثة قبل الهجمات.

وأضاف قائلا “تم نقل احتياطيات اليورانيوم المخصب من المراكز النووية ولم يتبق هناك أي مواد من شأنها أن تسبب الإشعاع وتضر بمواطنينا إذا تم استهدافها”.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب على “قراره الجريء” الذي قال إنه سيغير التاريخ.

وقال نتنياهو “سيسجل التاريخ أن الرئيس ترامب تحرك لحرمان أخطر نظام في العالم من أخطر الأسلحة في العالم”.