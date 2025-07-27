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ترامب: على إسرائيل “اتخاذ قرار” بشأن الخطوات التالية في غزة

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(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في غزة، مضيفا أنه لا يعلم ما سيحدث بعد تحرك إسرائيل للانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأكد ترامب أهمية إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، قائلا إنهم أظهروا فجأة موقفا “متشددا” تجاه هذه القضية.

وأضاف ترامب للصحفيين في بداية اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منتجع الجولف الذي يملكه في ترنبيري باسكتلندا “لا يريدون إعادتهم، ولذلك سيتعين على إسرائيل اتخاذ قرار”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية