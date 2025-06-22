ترامب: قوات أمريكية قصفت مواقع إيران النووية و”فوردو انتهى”

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة نفذت “هجوما ناجحا جدا” على ثلاثة مواقع نووية في إيران منها موقع فوردو.

وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي “جميع الطائرات في طريق العودة للوطن بسلام”، وهنأ “محاربينا الأمريكيين العظماء”.

وأنهى ترامب منشوره بقول “الآن حان وقت السلام”.

جاءت هذه الخطوة بعد حرب جوية بين إسرائيل وإيران استمرت لأكثر من أسبوع وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في البلدين.

وشنت إسرائيل هجومها على إيران قائلة إنها تريد القضاء على أية فرصة لطهران في تطوير أسلحة نووية.

وتقول إيران إن برنامجها النووي يهدف لأغراض سلمية فحسب.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها دول غربية عن وقف الأعمال القتالية حتى الآن.

وفي منشور آخر على موقع تروث سوشيال قال ترامب “فوردو انتهى”.

ويشير ترامب على ما يبدو إلى منشأة تخزين نووية تحت الأرض في نطنز. وقالت مصادر أمريكية إن الهجوم جاء بعد أن نقلت الولايات المتحدة قاذفات قنابل من طراز (بي-2) إلى جزيرة جوام في المحيط الهادي يوم السبت.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن قاذفات بي-2 شاركت في قصف منشآت إيران النووية.

ولم يتضح حتى الآن إذا كانت قوات إسرائيلية شاركت في الهجوم، الذي يصعد بشدة من نطاق الأعمال القتالية.