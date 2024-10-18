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ترامب: موت السنوار يجعل السلام أسهل وأعتزم التحدث مع نتنياهو قريبا

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ديترويت (رويترز) – قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة يوم الجمعة إن موت يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سيجعل آفاق السلام أسهل في قطاع غزة.

وذكر الرئيس السابق أيضا خلال تعليقات للصحفيين لدى وصوله إلى ديترويت أنه يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف ترامب خلال حديثه عن السلام المحتمل في غزة بعد موت السنوار “أعتقد أن ذلك يجعل الأمور أسهل”.

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