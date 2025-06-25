ترامب: هيجسيث يعقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس عن قصف إيران

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(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وزير الدفاع بيت هيجسيث سيعقد مؤتمرا صحفيا “مهما” صباح يوم الخميس.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى دحض الشكوك حول الأضرار التي ألحقتها الضربات الأمريكية بالمنشآت النووية الإيرانية.

وذكر ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال يوم الأربعاء “سيعقد هيجسيث، مع ممثلي الجيش، مؤتمرا صحفيا مهما صباح غد الساعة الثامنة بتوقيت شرق الولايات المتحدة في البنتاجون، للدفاع عن كرامة طيارينا الأمريكيين العظماء”.

وقال “سيكون المؤتمر الصحفي مثيرا للاهتمام وغير قابل للجدل”.